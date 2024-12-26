Yılbaşına günler kala birer birer deşifre edildiler: Sahte alkol imalatına 81 ilde büyük darbe

Yılbaşı yaklaşırken Türkiye çapında kritik operasyonlar gerçekleşti. Sahte alkol imalatçılarına büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan operasyonlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"81 ilde jandarmamız ve Polisimiz tarafından yapılan “ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15 operasyonlarımızda;
Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.
JANDARMA: “ÇENGEL-14 operasyonunda;
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca;
EMNİYET: “ÇENGEL-15 operasyonunda;
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."
81 ilde jandarmamız ve Polisimiz tarafından yapılan “ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15 operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2024
📍136 Bin 904 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.
📍279 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
📍21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.
Toplumumuzun… pic.twitter.com/QmuIDjgIuF