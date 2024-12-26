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Yılbaşına günler kala birer birer deşifre edildiler: Sahte alkol imalatına 81 ilde büyük darbe

26.12.2024 07:58
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81 ilde 'ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

Yılbaşına günler kala birer birer deşifre edildiler: Sahte alkol imalatına 81 ilde büyük darbe

Yılbaşı yaklaşırken Türkiye çapında kritik operasyonlar gerçekleşti. Sahte alkol imalatçılarına büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu.

BİNLERCE LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan operasyonlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"81 ilde jandarmamız ve Polisimiz tarafından yapılan “ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15 operasyonlarımızda;

  • 136 Bin 904 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.
  • 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
  • 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

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JANDARMA VE EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

JANDARMA: “ÇENGEL-14 operasyonunda;
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca;

  • 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol,
  • 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi.
  • Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.
    Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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EMNİYET: “ÇENGEL-15 operasyonunda;
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

  • 44 bin 796 litre etil alkol,
  • 14 bin 613 litre sahte alkol,
  • 10 bin 391 adet sahte bandrol,
  • 5 bin 347 adet alkol aroması ile
  • Çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.
  • Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

"YAKLAŞIK 74 MİLYON TL’LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sahte alkol
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