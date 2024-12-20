Yılbaşına günler kala yayınlandı! Diyanet'ten kumar, şans oyunları uyarısı: Tüm eğlence ve kutlamalar için cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Yılbaşı dendiğinde akla gelen ilk etkinliklerden biri şans oyunları oluyor. Şansına güvenen pek çok kimse Milli Piyango biletini aldı bile. Bu sırada Diyanet İşleri Başkanlığından bugün için gelen cuma hutbesi dikkat çekti. Hutbede piyango ve diğer şans oyunlarının "haram" olması vurgulandı.

CUMA HUTBESİNDE 'HEDİYE' UYARISI: İNANCIMIZA AYKIRI, YANLIŞ

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim" başlıklı Cuma hutbesini yayımladı.

Hutbede "Dinimiz ve geleneğimizle hiçbir bağı olmayan, İslam dışı geleneklerden kalan figürlere özenmek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi hediyeler dağıtmak, inancımıza aykırıdır, yanlıştır" ifadeleri yer aldı.

Hutbede piyango ve diğer şans oyunlarının "haram olduğu", "ocakları söndürdüğü", "mutsuzluktan başka getirisi olmadığı" gibi noktalara dikkat çekildi.

"HİÇBİR EĞLENCE VE KUTLAMA HELAL VE MEŞRU HALE GETİREMEZ"

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

"Şu hususu da asla unutmayalım ki, kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren kumarı, aile ve toplumu temelinden sarsan zinayı, aklı ve iradeyi devre dışı bırakan uyuşturucu maddeleri, mutsuzluktan başka getirisi olmayan piyango ve diğer şans oyunları gibi haramları, yılbaşı kutlamaları dâhil hiçbir eğlence ve kutlama helal ve meşru hale getiremez."