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  4. Yılbaşına saatler kala Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da alınacak tedbirler

Yılbaşına saatler kala Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da alınacak tedbirler

31.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, tedbirlerle ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da yılbaşında uygulanacak tedbirler duyuruldu. Buna göre, İstanbul'da yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet görevlisi ve 167 Sahil Güvenlik personelini görev yapacak.

Yılbaşına saatler kala Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da alınacak tedbirler

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi alınacak tedbirler duyuruldu.

Valilik, yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri şöyle açıkladı:

İnsanlığı tehdit eden Covid 19 salgınıyla mücadelemizde 2. yılı geride bırakıyoruz. Devletimizce alınan salgınla mücadele önlemlerini büyük bir gayretle uyguladık ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaştık. Temennimiz odur ki yeni yıl, yaşadığımız tüm sorunların çözümüne vesile olsun.

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2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda; İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak. Acil hallerde başvuru yapılabilecek telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır.

Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz.

Acil Başvuru Telefonları:

112 Acil Çağrı Merkezi
153 İBB Beyaz Masa
185 Su Arıza İhbar
186 Elektrik Arıza İhbar
187 Doğalgaz Arıza İhbar"

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