HABER

Yılbaşında 2 kardeşi öldürüp, eğlenirken yakalanan sanığa müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46) kardeşleri öldürdükten sonra arkadaşlarıyla buluşup eğlenmeye devam eden Talip Atalay'ın (38) yargılanmasına başlandı.

Yılbaşında 2 kardeşi öldürüp, eğlenirken yakalanan sanığa müebbet istemi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46) kardeşleri öldürdükten sonra arkadaşlarıyla buluşup eğlenmeye devam eden Talip Atalay'ın (38) yargılanmasına başlandı. Cumhuriyet savcısı, Talip Atalay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Yılbaşı gecesi, Derince Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda Talip Atalay pompalı tüfekle ateş ederek Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan, evlerinde buluştuğu arkadaşları ile birlikte içki içip eğlenmeye devam eden Talip Atalay yakalandı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından Talip Atalay hakkında 'Kasten adam öldürme' suçlaması ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Talip Atalay, kaçması ve saklanmasına yardım ettiği iddiası ile tutuksuz yargılanan Mehmet D., Selehattin A., Furkan Y. ve Mehmet M. katıldı.
Talip Atalay savunmasında, "Olay günü alkol alıyordum. Aramızda atışma ve küfürleşme oldu. Kıyas Ayğan yan masadaydı. Bu arada İlhami Ayğan el kol hareketi yaparak yanıma geldi. 'Git lan buradan, bizim keyfimizi kaçırmaya hakkın yok' dedi. Ben de ona 'Lanlı konuşmaya hakkın yok' dedim. Dışarıya çıktım, 100 metre ileride bulunan yazıhaneme gittim. Oradaki tüfeği aldım. Tüfeği internetten almıştım, ruhsatı yoktu. Tüfekle kahveye geri gittim. İlhami'yi çağırdım. Kapının önünde üzerime yürüdü. Ben de onun ayağına ateş etmek istedim. Ancak başka yerden yaralandı. Kaç el ateş ettim bilmiyorum. Benim öldürme gibi bir amacım yoktu. Ben olay günü çok alkollü olduğum için küfürlü konuştuğumu, neler söylediğimi hatırlamıyorum. Olay nedeni ile pişmanım" dedi
Suçluyu kayırma suçu ile tutuksuz yargılanan kişiler ise Talip Atalay'ın cinayet işlediğinden haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Davada müşteki olarak dinlenen Kıyas ve İlhami Ayğan'ın kardeşi Bektaş Ayğan, "Ben olayla ilgili bir şey görmedim. Kıraathaneye gittiğimde ağabeyim İlhami 3 yerinden, Kıyas ağabeyim ise başından vurularak öldürülmüştü. Olayı görenler Talip'in yaptığını söyledi. Ağabeylerim ve Talip arasında bir husumet yoktu. Şikayetçiyim." diye konuştu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Tanıkların da dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Talip Atalay'ın 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Dava, Talip Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandıÜvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı
Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandıHatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.