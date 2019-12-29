Yılbaşında 317 bin 121 güvenlik görevlisi sahada olacak

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. 30 Aralık’ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723’ü emniyet, 83 bin 398’i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. 233 bin 723’ü emniyet, 83 bin 398’i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel yılbaşı tedbirleri kapsamında görev alacak. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapacak. Yılbaşı nedeniyle İstanbul’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8’i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 il valiliğine yılbaşı genelgesi

Bakanlık ayrıca 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, devriye uygulamaları artırılacak. Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye’ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak. Nöbet ve kontrol görevindeki personel başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak, sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi sağlanarak, sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak. Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak.

Pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancıların tespiti titizlikle yapılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirilecek. Kimlik Bildirme Kanunu’nun apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda titizlikle uygulanmasına önem verilecek. Kara ve denizden alınan tedbirler gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemleri mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak. Yeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve iş yerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.