Yılbaşında 39 bin polis görev yapacak; Atlı polisler Taksim'de olacak

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ DE YILBAŞINA HAZIR

Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR'ı getirildi. İstiklal Caddesi TIR'a kurulan bu sistemle an be an izlendi. Yılbaşı akşamında da Taksim Meydanı'nda oluşabilecek olumsuzluklara buradan tespit edilerek en hızlı şekilde müdahale edilecek.

(FOTOĞRAF)