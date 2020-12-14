Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler o toplantıya çevrildi! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ve hafta sonu çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar yeni yıla girerken sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Daha önce yılbaşında 4 gün yasak olma ihtimaline ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Bakan Koca ise yaptığı Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla alakalı önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi gözler, Beştepe'deki kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtının belli olması bekleniyor. Peki, yılbaşında kaç gün yasak? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Bakan açıkladı! Aşı geldi mi? Aşı önce kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Yılbaşında kutlama planları yapmayı düşünen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşında da olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte yılbaşında yeni bir kısıtlamanın olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap vermişti. Bakan Koca, yılbaşı gecesinin de kısıtlamaya tabi olduğunu söylemişti. Şimdi vatandaşlar tarafından kısıtlamanın kaç gün olacağı araştırılıyor.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR? Bakan Koca, kısıtlamanın gün sayısına ilişkin de daha önce bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca, gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçlarının ve salgının seyrinin belirleyeceğini söylemişti. Diğer yandan vatandaşlar arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabileceğine dair araştırmalar yapılıyor. YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? Konuyla ilgili olarak şu anda gözler, bugün Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 14 günlük tabloyla ilgili bir sunum yapacağı öğrenilirken, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorusunun da yanıtının belli olması beklentiler arasında. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu’nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin geçtiğimiz günlerde DHA’ya açıklama yapmıştı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelecek olan yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini belirtmişti. İlhan, belki 31 Aralık’tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini değerlendirmişti. Bu sayede yılbaşı vesilesiyle toplumda insanların hareketliliğinin de azaltılmış olabileceğini, dışarıda ve ev içinde bir araya gelmenin engellenebileceğini aktarmıştı. Ramazan Bayramı’nda da aynı kısıtlamanın yapıldığının hatırlatan İlhan, bu süreçte 4 gün daha kısıtlama yapılarak enfeksiyonun önünün alınmaya çalışılabileceğini söylemişti.