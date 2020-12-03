Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tedbirler uygulanmaya başlanırken son olarak sokağa çıkma yasağının da kapsamı genişletildi. Şimdi vatandaşlar, yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs salgınına karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için sokağa çıkma kısıtlamasının söz konusu olabileceğini söyledi. İşte yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu’nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA’ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelecek olan yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini belirtti. İlhan, belki 31 Aralık’tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini değerlendirdi. Bu sayede yılbaşı vesilesiyle toplumda insanların hareketliliğinin de azaltılmış olabileceğini, dışarıda ve ev içinde bir araya gelmenin engellenebileceğini aktardı. Ramazan Bayramı’nda da aynı kısıtlamanın yapıldığının hatırlatan İlhan, bu süreçte 4 gün daha kısıtlama yapılarak enfeksiyonun önünün alınmaya çalışılabileceğini söyledi.