Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tedbirler uygulanmaya başlanırken son olarak sokağa çıkma yasağının da kapsamı genişletildi. Şimdi vatandaşlar, yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs salgınına karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için sokağa çıkma kısıtlamasının söz konusu olabileceğini söyledi. İşte yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu’nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA’ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelecek olan yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini belirtti. İlhan, belki 31 Aralık’tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini değerlendirdi. Bu sayede yılbaşı vesilesiyle toplumda insanların hareketliliğinin de azaltılmış olabileceğini, dışarıda ve ev içinde bir araya gelmenin engellenebileceğini aktardı. Ramazan Bayramı’nda da aynı kısıtlamanın yapıldığının hatırlatan İlhan, bu süreçte 4 gün daha kısıtlama yapılarak enfeksiyonun önünün alınmaya çalışılabileceğini söyledi.
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı beklentileri nedeniyle bu sene oldukça farklı şekilde yaşanacak gibi görünüyor. Prof. Dr. İlhan, kısıtlama olsa bile evlerde verilebilecek olası partilere de değindi. Filyasyona bakıldığı zaman evde bir araya gelmeden kaynaklı hastaların olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, toplum açısından öz sorumluluğun gerekliliğine dikkat çekerek yılbaşının olabildiğince çekirdek aile ile yaşanmasının önemini vurguladı.
Prof. Dr. İlhan, insanların evlerde bir araya gelmemesi gerektiğine vurgu yaptı ve vatandaşların evde parti yapmalarını önermediklerini söyledi. Zorunluluktan dolayı bir araya gelecek insanlar için ise içeriye temiz hava girmesine, maske takılmasına ve mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” konulu genelge gönderildi. Genelgede yeni bir karar alınana kadar hafta içi saat 21.00 - 05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtildi. Genelgede “Yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması” gibi bir ifade de yer alıyor.