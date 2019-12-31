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  4. Yılbaşında 500 fidan dağıtıldı

Yılbaşında 500 fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşa ücretsiz 500 fidan dağıtıldı.Hükümet binası önündeki fidan dağıtımına Orman işletme Müdürü Bora Turan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, İlçe Tarım Müdürü Ergin Alkan ve diğer daire amirleri katıldı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşa ücretsiz 500 fidan dağıtıldı.
Hükümet binası önündeki fidan dağıtımına Orman işletme Müdürü Bora Turan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, İlçe Tarım Müdürü Ergin Alkan ve diğer daire amirleri katıldı. Bora Turan, “Yeni yıla girerken Orhaneli halkımıza ağaç kesme fidan dik kampanyası adı altında bedelsiz ücretsiz fidanlar dağıttık. Yeni yılda biliyorsunuz bir kâtliam oluyor, insanlar ağaçları kesiyor. Biz bunları engellemek için hazır tüplü fidanları dağıtarak ormanlarımızdaki kesimini engellemek için için yapıyoruz. Köylümüzde fidanları dikip alışkanlık hâline getirerek faydalanacağına inanıyoruz, aynı zamanda da dikilen fıstık çamları da onlar için bir gelir kaynağı sağlayacaktır” dedi.
Orhaneli Belediye başkanı Ali Aykurt, “Bu kampanyadan dolayı Orman genel Müdürlüğümüzü ve Orman müdürlüğümüzü kutluyorum. Bizler tabiata saygılı insanlar olarak, gelecek nesline önem veren bir millet olarak bu tür uygulamaları önemsiyoruz” dedi.
Hükümet binası önünde dağıtılan 300 fıstık çamı ve 200 selvi fidanı Salı Pazarı ve köylü vatandaşların merkezde olması sebebiyle 15 dakikada bitti.

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