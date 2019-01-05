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Yılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

VAN'da yılbaşı kutlaması yaptıkları gece kulübünü sabah basarak 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Yılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da yılbaşı kutlaması yaptıkları gece kulübünü sabah basarak 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin de arandığı belirtildi.
Olay, 1 Ocak günü saat 03.00 kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir gece kulübünde çalışanlar, alkol alıp, yılbaşı kutlaması yapan gruba, işyerini kapatacaklarını söyledi. Alkollü olduğu öne sürülen grup, buna karşı çıkınca, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan grup, saat 07.30 sıralarında mekana geri döndü. İş yerinin camlarını kırarak içeri giren grup, çalışanlar A.Ç., T.A. ve Y.D.'yi bıçak ve silahla yaralayıp, kaçtı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Y.D. yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin A.Ç., T.D., C.S., S.Ç., F.B., O.C., İ.K. ve S.K. olduğunu tespit etti. Ekipler, 2 Ocak günü düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 7'sini olayda kullanılan bir ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden O.C. hakkında 4 yıl 4 ay, F.B. hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi oldukları belirlendi. F.B., O.C. ve İ.K.'nin ayrıca Van'da farklı tarihlerde 2 'kasa hırsızlığı' ve 3 'işyerinde hırsızlık' olmak üzere toplam 5 olaya karıştıkları kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. S.K.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Yılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandıYılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandıYılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandıYılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandı

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