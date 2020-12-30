Yılbaşında bazı cadde ve meydanlar yabancı turistlere kapatılacak

Buna göre yılbaşında bazı cadde, bulvar ve meydanlar belirli bir süreliğine yabancı turist girişine kapatılacak.İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelgede yılbaşında alınan ek tedbirlerle ilgili bilgilere yer verildi.

Buna göre göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak.

Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı vurgulandı.

Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edilen genelgede, bu kapsamda "Covid­-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği" talimatının da verildiği kaydedildi.