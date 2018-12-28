Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Tabii ki yılbaşı gecesinde standart beslenme düzenine ayak uydurmak mümkün olamıyor ancak mide sınırlarının üstüne de çıkmamaya özen göstermek, mide sağlığı için büyük önem taşıyor. Central Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, yılbaşı sofranızı sağlıklı ve keyifli bir menüyle donatmanın sırlarını veriyor.

Yeni yıla mutlu bir mide ile girin

AÇ KALMAK, YILBAŞINDA YAŞANAN AŞIRI BESLENMENİN ZARARLARINI ÖNLEMEZ Yılbaşı beslenmesi konusunda en sık yapılan hataların başında, yeni yıl gecesi doyasıya yiyip içebilmek için tüm günü aç geçirmek geliyor. Fakat istediğiniz kadar aç kalın, yılbaşı akşamı yaşanacak aşırı beslenmenin zararlarını engelleyemezsiniz. Hatta uzun açlık, yediğiniz yemeklerin midenize oturmasına ve sizi rahatsız etmesine yol açabilir. Daha da mühimi, hepsi vücutta yağ olarak depolanabilir. Bu nedenle yılbaşı sofrasında kontrollü beslenebilmek için yılın son gününde yeterli ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir.

İŞTAH KABARTAN SOFRALAR HAZIMSIZLIK VE ŞİŞKİNLİĞE YOL AÇAR Yılbaşı sofrasında tüketilen yemeklerde sınır aşıldığında hazımsızlık, gaz sıkışması, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, reflü, tansiyon, kalp sıkışması, hatta kalp kriziyle dahi karşılaşılabilir. Bu nedenle yemek çeşitliliği ile göz dolduran ve iştah kabartan sofralardan ziyade, daha sağlıklı yemeklerin bulunduğu masalar kurulmaya çalışılmalıdır. Herhangi bir sağlık problemi olan ve diyet uygulayan hastaların ise yılbaşı sofrasında kendi diyetlerine en uygun yiyecekleri kontrollü şekilde tüketmeleri gerekecektir. Çünkü yılbaşı sofralarında asıl amaç yemek içmek değil, eğlenmek ve hoş sohbetler olmalıdır.

AĞIR BAŞLANGIÇLAR, YEMEĞİN DENGESİNİ SARSABİLİR Yılbaşı sofrasında en fazla dikkat edilmesi gereken kısım başlangıçlar olmalıdır. Başlangıçlar ne kadar hafif ve sağlıklı olursa yemeğin enerji dengesi de o kadar sağlanmış olacaktır. Çünkü sağlıklı tercihler ile yemeğe başlandığında ilerleyen saatlerde de daha bilinçli tercihler yapılacaktır. Başlangıçlara alternatif olarak; 1 bardak limon suyu içine salatalık, limon, kereviz sapı ve ayva dilimleri koyulabilirsiniz. Yoğurt veya avokado ile yapılan bir dipsosa batırabileceğiniz taze sebzeler de sağlıklı ve besleyici olacaktır. Ayrıca sofraya şarküteri ve kabuklu deniz ürünleri yerine peynir, hindi füme ve taze sebzelerin koyulması daha sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.

MAYONEZLİ VE YAĞLI SOSLU SALATALAR KALORİ ALIMINI ARTTIRIR Yılbaşı sofrası oldukça dolu olacağından en azından salatalara hazır mayonezli, yağlı soslar yerine, kendiniz hazırlayabileceğiniz yağ limon ve sirke karışımı eklemeniz kalori alımını daha aza çekecektir. Zeytinyağlılardan oluşan birkaç çeşit de tüm gönülleri fethedecektir. Çünkü zeytinyağlılar, hem sağlıklı hem doyurucu hem de hafif bir sofranın en temel unsurudur.

ÇORBA, PİLAV VE MAKARNA TÜKETİMİ KARBONHİDRAT YÜKLEMESİNİ TETİKLER Ana yemeklerde çok fazla tercih edilen çorba, pilav, makarna ve ekmek gibi karbonhidrat grubunun özellikle yılbaşı akşamında bir arada tüketilmemesi gerekir. Unutulmamalıdır ki bu karbonhidratların hepsi ekmek grubuna dahildir. Yani ekmek tüketilmese dahi çorba, pilav ve makarna fazlaca ekmek yerine geçecektir. İlla tüketilecekse, yalnızca birini küçük miktarlarda tercih etmek yeterli olacaktır. Yılbaşı sofralarının klasikleşen tercihi hindi eti, hem kolesterolünün düşük hem de sindiriminin kolay olması sebebiyle oldukça yerinde bir seçimdir. Hindiye alternatif olarak yine oldukça sağlıklı olan tavuk veya balık eti de tercih edilebilir.

ŞERBETLİ VE ŞEKERLİ AĞIR TATLILAR HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIR Yılbaşı sofralarının en merakla beklenen grubunu tatlılar oluşturur. Fakat yeni yıl gecesinde şerbetli ve ağır şekerli tatlılar yerine göz doldurucu süslemelerle sunulabilecek hafif tatlılar tercih edilmelidir. Cevizli kabak, fıstıklı ayva veya armut tatlılarının yanı sıra sütlaç ve kazandibi gibi sütlü tatlı seçenekleri değerlendirilebilir.

ÇEREZ TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN Yılbaşında en fazla tüketilen gruplardan biri de çerezlerdir. Çerez tüketiminde aşırıya kaçmamak için küçük bir tabağa yeterli ölçüde çerez almak kontrolü sağlamanıza yardımcı olacaktır. Çerez ölçüsünü ise 5 badem, 5 fındık, 5 Antep fıstığı, 2 ceviz, 10 kuru üzüm ve 1 yemek kaşığı beyaz leblebi ile belirleyebilirsiniz.

ALKOLLÜ İÇECEKLER VÜCUT SİSTEMİNİ YORAR Yılbaşı sofralarını oluşturan gruplardan bir diğeri de içeceklerdir. Bu gecede meşrubat tarzı içecekler tüketilecekse şekersiz olanlar tercih edilmelidir. Evde yapacağınız limonata ve taze meyve suları ise en uygun tercihler olacaktır. Çünkü şekerli, gazlı ve çay - kahve gibi kafeinli içecekler vücutta ödem oluşumuna yol açacaktır. Ödem problemi olanlar ise bitki çaylarını tercih ederse daha rahat bir yeni yıl gecesi geçirebilir. Alkollü içeceklerse yılbaşı gecesinde vücut sistemini oldukça zorlayacaktır. Alkol miktarını mümkün olduğunca sınırlamak, daha keyifli bir gece geçirmenizi sağlayacaktır. Daha renkli içecekler deneyimlemek isterseniz; maden suyu, Hindistan cevizi sütü, badem sütü ve taze meyve suları kullanarak her zevk ve ağız tadına uygun sağlıklı ve lezzetli karışım kokteyller yapmanız mümkün olabilir.