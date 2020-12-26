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  4. Yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi teröristler yakalandı

Yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi teröristler yakalandı

26.12.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Ankara’da eylem hazırlığı içerisinde bulunan 1’i Mısır (Kadın) 3’ü Irak (Erkek) uyruklu olmak üzere 4 DEAŞ terör örgütü mensubu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve Eskişehir ilinde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, şahısların dijital materyallerinde Siber Terör uzmanlarınca yapılan geri getirme neticesinde silinen dokümanlar ve resimler dijital kazıma yapılarak geri getirilmiş, yapılan incelemelerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel resimler ve DEAŞ terör örgütünün eylem çağrısı yaptığı yayınlar olduğu ortaya çıkarılmış ve şahısların İfadelerinden DEAŞ terör örgütü adına Türkiye’de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları tespit edildi.Şüpheliler; Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde avukatları huzurunda alınan ifadeleri akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişler ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara’da eylem hazırlığı içerisinde bulunan 1’i Mısır (Kadın) 3’ü Irak (Erkek) uyruklu olmak üzere 4 DEAŞ terör örgütü mensubu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve Eskişehir ilinde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, şahısların dijital materyallerinde Siber Terör uzmanlarınca yapılan geri getirme neticesinde silinen dokümanlar ve resimler dijital kazıma yapılarak geri getirilmiş, yapılan incelemelerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel resimler ve DEAŞ terör örgütünün eylem çağrısı yaptığı yayınlar olduğu ortaya çıkarılmış ve şahısların İfadelerinden DEAŞ terör örgütü adına Türkiye’de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları tespit edildi.
Şüpheliler; Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde avukatları huzurunda alınan ifadeleri akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişler ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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