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Yılbaşında hangi kanalda ne program olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 30.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı gecesinde televizyondaki programlar ve diziler tamamen netleşti. Ünlü isimlerin bir kısmı sahneye çıkarken bir kısmı da ekranlarda yayınlanan programlarda olacak.

Yılbaşında hangi kanalda ne program olacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı gecesinde televizyondaki programlar ve diziler merak konusu oldu. Çeşitli televizyon kanallarında çeşit çeşit programlar yılbaşın gecesi görücüye çıkacak. Peki hangi kanalda ne var?

İşte 2019'u evde karşılayacaklar için yılbaşı gecesi TV programları ve dizileri...

KANAL D

Çocuklar Duymasın dizisi yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Çocuklar Duymasın'a şarkılarıyla Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz renk katacak.

STAR TV

Sunuculuğunu Saba Tümer'in yaptığı, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu "Star Yılbaşı Konseri"nde ünlü isimler sahne alacak. ProgramdaEmel Sayın, Demet Akalın, Çağatay Akman, Safiye Soyman, Mehmet Erdem, Cengiz Kurtoğlu, Rober Hatemo, Fettah Can, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Elif Kaya, Merve Özbey, Berkay Şahin, ve birbirinden ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan yer alacak.

TRT 1

TRT1'deki 'Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: 'Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve 'Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.

SHOW TV

Show TV ekranlarında size sevilen program Çocuktan Al Haberi olacak. Programda ise Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak.

FOX TV

Ünlü çiftlerin katılacağı 'Yaparsın Aşkım', İlker Ayrık'ın sunumuyla Fox'ta. Programın ünlü çiftleri: Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat-Ahu Sungur.

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TV8

TV8'de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alcak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler sahneye çıkarak performanslarını sergileyecek.

ATV

ATV'de 'Kim Milyoner Olmak İster' dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

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