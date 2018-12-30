Yılbaşında hangi kanalda ne program olacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı gecesinde televizyondaki programlar ve diziler merak konusu oldu. Çeşitli televizyon kanallarında çeşit çeşit programlar yılbaşın gecesi görücüye çıkacak. Peki hangi kanalda ne var?

İşte 2019'u evde karşılayacaklar için yılbaşı gecesi TV programları ve dizileri...

KANAL D

Çocuklar Duymasın dizisi yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Çocuklar Duymasın'a şarkılarıyla Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz renk katacak.

STAR TV

Sunuculuğunu Saba Tümer'in yaptığı, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu "Star Yılbaşı Konseri"nde ünlü isimler sahne alacak. ProgramdaEmel Sayın, Demet Akalın, Çağatay Akman, Safiye Soyman, Mehmet Erdem, Cengiz Kurtoğlu, Rober Hatemo, Fettah Can, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Elif Kaya, Merve Özbey, Berkay Şahin, ve birbirinden ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan yer alacak.

TRT 1

TRT1'deki 'Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: 'Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve 'Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.