HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşında havai fişekli kutlama pahalıya patladı

Yılbaşında havai fişekli kutlama pahalıya patladı

01.01.2021 01:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yeni yıla havai fişek atarak giren 3 kişiye kabahatler kanununun “emre aykırı davranış” suçundan ceza işlemi uygulanırken, kısıtlamaya uymamaktan tutanak tutuldu.Tokat’ta yeni yılın ilk dakikalarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliğini havai fişek sesleri bozdu.

Tokat’ta yeni yıla havai fişek atarak giren 3 kişiye kabahatler kanununun “emre aykırı davranış” suçundan ceza işlemi uygulanırken, kısıtlamaya uymamaktan tutanak tutuldu.
Tokat’ta yeni yılın ilk dakikalarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliğini havai fişek sesleri bozdu. Devriye görevi yapan bekçiler yabancı uyruklu 3 kişiye işlem yaptı. Şahıslara kabahatler kanununun “Emre aykırı davranış” suçundan 427’şer lira para cezası kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan tutanak tutuldu.
Gece saatlerinde polis ekiplerini yerinde denetleyen İl Emniyet Müdür Göksel Topaloğlu, ara sokaklarda havai fişek atan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti. Müdür Topaloğlu, il genelinde halkın kurallara uyduğunu, herhangidir olumsuzluk bulunmadığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksekValiden kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek
Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtülü hakim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtülü hakim' açıklaması

Asgari ücret artışı hangi ay maaşa yansıyacak?

Asgari ücret artışı hangi ay maaşa yansıyacak?

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Skandal karar! Türk mallarına yasak getirildi

Skandal karar! Türk mallarına yasak getirildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

2021 yılı için Google'dan Doodle

Yeni yılın ilk günü için Google'dan Doodle

Koronavirüsü yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Koronavirüsü yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Sağlık Bakanı Koca, 112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.