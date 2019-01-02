HABER

Yılbaşında havaya ateş açan Iraklı kadın milletvekiline tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Yılbaşında havaya ateş açan Iraklı kadın milletvekiline tepki yağdı

BAĞDAT (AA) - Iraklı kadın Milletvekili Vahde el-Cumbeyli yılbaşı kutlamaları esnasında havaya ateş açması üzerine sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, Irak'taki yılbaşı gecesindeki kutlamalar sırasında arabasında eline silah alan Cumbeyli havaya ateş ediyor.

Yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumbeyli, Anbar vilayetinde yer alan Ramadi kentinde bir düğüne giderken havaya ateş açtığını itiraf ederek, ateş ettiği silahının ise kurusıkı olduğunu savundu.

Cumbeyli, tepkilerin ardından özür dileyerek, havaya ateş açma olayının aşiret geleneğinden geldiğini ifade etti.

Olayla ilgili bir grup avukat bugün Cumbeyli hakkında savcılıkta dava açtı.

Davada, Cumbeyli'nin Irak Ceza Kanunu'nun 495'inci maddesinde yer alan "ateş açma" maddesini ihlal ettiği savunuldu.

Irak Ceza Kanunu'nun 495'inci maddesine göre, bir kişinin herhangi bir yerde ateş açması sonucu bir ayı geçmeyecek şeklinde hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Irak'ın çeşitli kentlerinde yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralanmıştı.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Yedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralıYedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralı
Fatih'te çöken binaFatih'te çöken bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş açma dava Iraklı kadın Milletvekili Vahde el-Cumbeyli tepki

En Çok Okunan Haberler

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul Yedikule'de bina çöktü: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan acı haber!

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.