Yılbaşında izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek en iyi romantik, komedi, korkunç ve bilim kurgu film önerileri

Koronavirüs, kapanma, küresel ekonomi derken uzun bir yılı daha geride bırakan dünya, 2022'ye merhaba diyor. Yılbaşında modunuza en uygun filmleri seçerken zorlanabilirsiniz. Haberimizde romatik, komedi, korku ve bilim kurgu türünden filmlere, özetleriyle birlikte yer verdik. Aralarından kendinize en uygun olanı seçip yılbaşını daha keyifli hale getirebilirsiniz. İşte yılbaşında izlenecek en iyi romantik, komedi, korkunç ve bilim kurgu film önerileri!

AYNI YILDIZIN ALTINDA

John Green'in Aynı Yıldızın Altında kitabından uyarlanan filmde hastalıkla boğuşan bir genç kızın yaşadığı aşk ele alınıyor. Filmde ünlü oyuncular Shailene Woodley, Ansel Elgort, Laura Dern yer alıyor.

YE DUA ET SEV

2010 yapımı Ye Dua Et Sev filminde, filmin baş karakteri Elizabeth başarısız ilişkilerden sonra mutluluğu aramak için dünya turuna çıkıyor. Ye Dua Et Sev filminde, bu yolculukta Elizabeth'in başına gelenler işleniyor.

GRİNİN ELLİ TONU

Piyasaya sürüldüğü zamanlarda viral olan Grinin Elli Tonu filminde, ofise röportaj için giden Anastasia ile güçlü, zengin ve yakışıklı Christian Grey'in aşkı işleniyor.

3 AHMAK

Dünyaca ünlü Hintli aktör Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı 3 Ahmak filmi komedi filmleri arasında notu en yüksek olanlardan biri. 3 Ahmak filmi, Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapmıştır.

BUZ DEVRİ

Amerikan film serisi olan Buz Devri, seyirciler tarafından en yüksek oya sahip komedi filmleri arasında yer alıyor.

BURAYA KADAR

Komedi, kara mizah türündeki Buraya Kadar filminin oyuncuları arasında Jonah Hill, James Franco, Emma Watson, Craig Robinson, Rihanna gibi yıldız isimler yer alıyor. Garip felaketlerle yıkılan Los Angeles'ta altı arkadaş evde mahsur kalır ve azalan erzak, yükselen stres dengeleri alt üst eder.

127 SAAT

Kayaların arasına kolunu sıkıştıran ve hiçbir yere gidemeyen Aron hayatının sınavını verir. Filmde 'Aron' rolüne ünlü oyuncu James Franco hayat verdi.

EVDEKİ DÜŞMAN

2009 yapımı Evdeki Düşman filmi sonuyla hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar sizi şaşırtacak türden. Korku, gerilim türündeki evdeki düşman filminde her şey, bir çiftin çocuk sahibi olmak istemesiyle başlar.

PARÇALANMIŞ

2016 yapımı korku ve gerilim filmi olan Parçalanmış'ta her şey, bir adamın üç genç kızı kaçırmasıyla başlar.

KAR KÜREYİCİ (SNOWPİERCER)

2013 Güney Kore yapımı Kar Küreyici filmi Jennifer Connelly'in başrolünde yer aldığı diziye de uyarlandı. Kar Küreyici filminde bir grup insan, küresel soğumanın gerçekleştiği dünyada hayatta kalmak için sürekli hareket eden trenin içinde olmak zorundadır. Ancak trenin içindeki kuruk takımı, kısıtlı imkanlardan rahatsız olur ve ayaklanır. Filmin yönetmeni Bong Joon-ho, Oscar ödüllü 'Parazit' filminin de yönetmenidir.

PLATFORM

Birkaç kişi gözlerini platformda açar. Platformdaki insanlar yukarıdan aşağıya numaralandırılmış odalarda yaşar. Her gün en yukarıdan başlayarak platformun dibine doğru, donatılmış sofra gönderilir. Platformdaki insanlar istedikleri kadar yeme özgürlüğüne sahiptir. En avantajlı sınıf ise, en üstte yer alan sınıftır.

