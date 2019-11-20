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Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kınalıada’da 2018 yılbaşı gecesinde G.T.’ye tecavüz ettiği iddia edilen ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanan pansiyon işletmecisi hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığını gerekçe gösterdi. Kararını duyan genç kız gözyaşlarına boğuldu.

Kınalıada’da 2018 yılbaşı gecesinde G.T.’ye(26) tecavüz ettiği iddia edilen pansiyon işletmecisi M.A.’nın “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.A. ve avukatı katılırken, müşteki G.T. ve avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, mağdur G.T.’nin aşamalarda alınan ifadelerinin birbiriyle tutarlı olduğunu, mağdur ile sanığın önceye dayalı arkadaşlıkları bulunmasının rıza dışı gerçekleşen eylemi suç olmaktan çıkaramayacağını belirtti. Sanığın “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı cinsel saldırı” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Katılan mağdur avukatı söz alarak, “Mütalaaya tamamen katılıyoruz. Sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını ve hükümle beraber tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Aslı Gültekin de, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, “Sanığa iyi hal indirimi uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"TECAVÜZE VE KADINA KARŞI ŞİDDETE BEN DE KARŞIYIM"

Sanık M.A. ise son savunmasında, “Suçsuzum, adalete inanıyorum. Üzerime atılı iftiralardan, taşıdığım ağır yükten aklanmaya geldim. Tecavüze ve kadına karşı şiddete ben de karşıyım. Kimseye tecavüz etmedim. Gönül rızası ile ilişkiye girdik. Suçsuzum, yargıya güveniyorum” diyerek beraatini istedi.

KARAR SONRASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.A.’nın “nitelikli cinsel saldırı” suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle oy birliğiyle beraatine karar verdi. Kararı duyan genç kız, gözyaşlarına boğuldu.

"GEREKÇESİNİ BİLMEDİĞİMİZ BİR BERAAT KARARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Adliye önünde açıklama yapan G.T.’nin avukatı Rozerin Seda Kip, “31 Aralık 2017’yi 1 Ocak’a bağlayan gece sanık tarafından cinsel saldırı dosyasının duruşmasından çıktık. Cumhuriyet Savcısının sanık hakkında verdiği nitelikli cinsel istismar istemiyle mütalaasını verdi. Biz bir hukuk garabetiyle karşı karşıya kaldık. Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanığın beraatine karar verdi. Ancak dosyanın mevcut içeriği, dosyaya sunmuş olduğumuz deliller, mağdurun almış olduğu raporlar dosyaya intikal ettiği halde, adli tıp raporunda tecavüzün doğrulandığının sonucunun olmasına rağmen gerekçesini bilmediğimiz bir beraat kararıyla karşı karşıyayız” diyerek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul’da yaşayan G.T.(26), yılbaşı gecesi gittiği Kınalıada’daki bir pansiyonun işletmecisi ve babasının arkadaşı olan M.A.(40) tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan M.A., 1 ay sonra tahliye edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kınalıada tecavüz yılbaşı

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