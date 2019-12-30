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  4. Yılbaşında midenize yüklenmeyin! Diyetisyenden yeni yıl beslenme tavsiyeleri

Yılbaşında midenize yüklenmeyin! Diyetisyenden yeni yıl beslenme tavsiyeleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala yılbaşı gecesinde sağlıklı beslenme tüyolarını paylaşıldı. Uzm. Diyetisyen Özge Dinç, "Yılbaşı gecesine kadar bir şey yememek, o gün yemek yemeden kendini yılbaşı menüsüne saklamak çok yanlış bir tercih olur” dedi.

Yılbaşında midenize yüklenmeyin! Diyetisyenden yeni yıl beslenme tavsiyeleri

Yılbaşı gecesi hazırlanan yemek menülerinde dengeli ve sağlıklı beslenmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Diyetisyen Özge Dinç, doğru şekilde beslenme olmadığı takdirde mide yanması, alerji, tansiyon gibi sağlık sorunlarının görülebileceğini söyledi.

Çok çeşit barındıran sofraların kurulması nedeniyle sağlıksız beslenmenin, sindirim rahatsızlıkları, mide yanması gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Uzm. Diyetisyen Dinç, çok ağır yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

'ÖĞLE YEMEĞİNİ ÇORBA, SALATA, YOĞURT GİBİ HAFİF ÖĞÜNLERLE GEÇİRMELİYİZ'

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31 Aralık’tan itibaren dengeli ve sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Dinç, "Yılbaşında çok çeşitli sofralar kuruyoruz. Bu geniş sofralar da sağlıksız beslenme; mide yanması, hipoglisemi, tansiyon yükselmesi gibi sorunlara yol açabiliyor. Yılbaşı gecesine kadar bir şey yememek, o gün yemek yemeden kendini yılbaşı menüsüne saklamak çok yanlış bir tercih olur. Bu durumda sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için 31 Aralık günü özellikle öğlen yemeğini çorba, salata, yoğurt gibi hafif bir öğün ile geçirmeliyiz. Akşam yılbaşı menüsü öncesinde ise süt, meyve, kuruyemiş gibi bir ara öğün ile geçiştirip, yılbaşı menüsüne çok aç katılmamayı tavsiye ediyorum” dedi.

MENÜ TAVSİYELERİ

Yılbaşı gecesi menülerinde tavsiyelerini de söyleyen Dinç, "Yılbaşı menüsüne sebze çorbasıyla başlayarak, ana yemekte protein grubu balık veya et ürünleri tercih etmek sağlıklı olacaktır. Tatlı grubunda ise mevsim meyveleri ya da sütlü tatlıların tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yılbaşı menüsünde ağır beslenmek mide yanması veya bilmediğimiz besinleri orantısız tüketme sebebiyle alerji gibi rahatsızlıklara da yol açabilir” sözlerini ifade etti.

'KURU YEMİŞ PORSİYON MİKTARINI İYİ AYARLAMALIYIZ'

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Yılbaşında kuru yemiş tüketimi ile ilgili de konuşan Dinç, "Yılbaşını evde televizyon karşısında geçirenler kuru yemiş gibi gıdaları tercih edebiliyor. 5 adet badem bir yemek kaşığı yağ tüketmeye denk geliyor. Kuru yemiş tüketirken porsiyon miktarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Tuz içeriğinden dolayı çiğ olan kuru yemişleri tercih etmek sağlığımız açısından faydalı olacaktır” diye konuştu.

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