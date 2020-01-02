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  4. Yılbaşında ölümle sonuçlanan ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığına’ 2 tutuklama

Yılbaşında ölümle sonuçlanan ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığına’ 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda yılbaşı gecesi aldığı uyuşturucunun ardından hayatının kaybeden gence uyuşturucu satan şahıs ile arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Zeytinburnu Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokak’ta bulunan bir tekstil mağazasında, yılbaşı gecesi Emrullah Orhan (26), Hüseyin S.

Zeytinburnu’nda yılbaşı gecesi aldığı uyuşturucunun ardından hayatının kaybeden gence uyuşturucu satan şahıs ile arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokak’ta bulunan bir tekstil mağazasında, yılbaşı gecesi Emrullah Orhan (26), Hüseyin S. (26) ve Emre D. (26) uyuşturucu madde almak için satıcılarla iletişime geçmiş, torbacı diye tabir edilen satıcı Şehmus Ç. ile telefonla görüntülü konuşarak pazarlık yapmıştı. Görüntülü sohbetin ardından mağazaya gelen uyuşturucu satıcısı Şehmus Ç., mağazaya gelerek uyuşturucuları teslim edip olay yerinden ayrılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Emrullah Orhan uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmişti. Emniyet birimleri yaşanan olayın ardından yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu satıcı Şehmus Ç. ile hayatını kaybeden şahsın arkadaşı Emre D. gözaltına almıştı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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