İzmir’de Kordonboyu ve Cumhuriyet Meydanı yeni yıl kutlaması için vatandaşlarla dolup taşarken, yılbaşında çalışmak zorunda olanlar da vardı.

İzmirliler, yeni yıl kutlaması için Kordonboyu’na ve Cumhuriyet Meydanlarına akın etti. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu’nun performansıyla 2020’ye merhaba dedi. Yılbaşı konserine eğlenmek için gelenlerin dışında orayı bir ekmek kapısı gibi görenler de vardı. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Kordonboyu’na tezgahlarını kuran seyyar satıcılar, gece boyunca soğuk havaya aldırış etmeden ürünlerini satmaya çalıştı.

Yılbaşında onlar yine ekmek parası peşindeydi

Seyyar satıcılardan Yakup Tatar (20), “Koşturuyoruz, bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Yan tarafımızda konser var, bir taraftan eğleniyoruz bir taraftan işimizi yapıyoruz. Şükür, Allah’a hamdolsun” dedi.

İlhami Akan (32) ise yılbaşındaki çalıştığı için mutluluk duyduğunu belirterek, “Ekmek paramı kazanıyorum. Biz de aslında böyle günleri bekliyoruz. Bu günler bizim satışlarımız için daha güzel günler oluyor. Hem yıl başımızı kutluyoruz hem de para kazanıyoruz. Satışlarda güzel gidiyor, Allah bereket versin” ifadelerini kullandı.

