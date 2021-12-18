Yılbaşında pijama partisi düzenlemeyi planlayanların ve davetlilerin mutlaka bakması gereken ürünler

Çılgın ve neşeli aksesuarlar kullanmak için en ideal kutlamalardan biri, yılbaşı partileri. Bu kutlamayı pijama partisiyle yapmak istiyorsanız eğlenceli ve sıra dışı aksesuarlarla yılbaşı ruhunu sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Panduf, şapka, uyku gözlüğü ve sabahlık gibi pijama partisinde kullanılan tüm ürünlerin yılbaşı konseptli olanlarını tercih edebilirsiniz. Yeni yıla sayılı günler kalmışken vakit kaybetmeye gerek yok. İşte, sizin için seçtiğimiz yılbaşı partinize renk katacak ürünler.

1. Yılbaşı pijama partinize uygun harika bir sabahlık tercih edebilirsiniz

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Pijama partisi kombininizi tek bir sabahlıkla öne çıkarmaya ne dersiniz? Kırmızı rengiyle yılbaşına en uygun tonu yakalayan Bassetti Sabahlık, partiye renk katmanıza yardım edebilir. Yumuşacık polar bir kumaştan üretilen ürün, sizi konforlu ve sıcak tutar. Bel kemeri ve kapüşonu sayesinde zarif bir duruş yakalayan sabahlık ile yılbaşı partisinin gözdesi siz olabilirsiniz. Ürünü sadece yılbaşı pijama partisi için değil ev giyiminizde de kullanabilirsiniz. Üstelik ürün, kaliteli kumaşı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.

Yumuşacık yılbaşı sabahlığına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Şapkasız yılbaşı partisi olmaz

Yılbaşı şapkası, yılbaşı partilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Bir pijama partisine davetliyseniz şapkanızı yanınıza almayı unutmamalısınız. Hatta herkese birer şapka hediye ederek partiyi renklendiren kişi siz olabilirsiniz. Anı fotoğraflarına da tatlılık katacak şapka ile harika kareler yakalayabilirsiniz. Aileniz ve sevdikleriniz için kaliteli bir yılbaşı şapkası istiyorsanız Sezy Yılbaşı Şapkası'nı tercih edebilirsiniz. Ucunda bulunan ponpon ve yumuşacık tüyleriyle yılbaşı ruhunu yaşayabilirsiniz.

Sevdikleriniz için de ideal bir yılbaşı parti hediyesi olan Sezy Yılbaşı Şapkası'nı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

3. Şapka dışında farklı alternatifler de var

Yılbaşında pijama partisi yapıyorsanız istediğiniz aksesuarı takmakta özgürsünüz. Partiye renk katacak farklı bir şey arıyorsanız Parti Station Taç Geyik Boynuzu'nu denemelisiniz. Yılbaşıyla bütünleşen figür, sevimli bir görüntü sunar. Işıl ışıl simlerle parlayan taçta, küçük bir yılbaşı şapkası detayı da var. Üzerindeki kokinalar ise tam olarak yılbaşı ruhunun simgesi. Farklı stilinizle pijama partisinde eğlenmek istiyorsanız bu tatlı taca sahip olmalısınız.

Buraya tıklayarak uygun ölçüleriyle hemen herkesin rahatlıkla kullanabileceği tacı satın alabilir ve renkli bir yılbaşı partisi geçirebilirsiniz.

4. Yılbaşına özel bir gözlüğe ne dersiniz?

Yılbaşı partisi demek renkli aksesuarlar demek. Yılbaşı pijama partisi ise çılgınlık demek. Bu nedenle size çılgın bir gözlük önerimiz var. Parti Station Yılbaşı Gözlüğü ile dikkat çekmemenize imkan yok. İki ayrı yılbaşı şapkası ile süslenen gözlük, sim detaylarıyla oldukça dikkat çekici. Partide çılgın ve sıra dışı bir hava yakalamak istiyorsanız arkadaşlarınızla birlikte gözlüğü kullanabilirsiniz. Gözlükle çekileceğiniz fotoğrafların havalı olmaması imkansız. Sıra dışı gözlüğün, görüntüsüyle size ve sevdiklerinize neşe katacağından hiç şüphemiz yok.

Dikkat çekici yılbaşı parti gözlüğüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Pijama partisine yılbaşına uygun bir sweatshirtle katılabilirsiniz

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Yılbaşında pijama partisi planlıyorsanız rahat ama yılbaşına uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Grebest Sweatshirt, yılbaşı pijama partileri için en uygun parçalardan biri. Kırmızı rengiyle bir adım öne çıkan sweatshirtle partiye uyum sağlayabilirsiniz. Sweatshirtün üzerinde yer alan detaylar da yılbaşına çok uygun. Sevimli bir geyik baskısı olan ürünle yılbaşı partisine en çok yakışan kişi siz olabilirsiniz. Sweatshirtü arkadaşlarınızla anlaşarak pijama partinizin konsepti haline de getirebilirsiniz. Oversize kesimi sayesinde partide eğlenirken rahatlığı da yakalamak mümkün.

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6. Noel babalı bir panduf, partiye çok yakışabilir

Pijama partisinde tatlı bir panduf giymemek büyük bir eksiklik olur. Kombininize tatlılık katacak parça, panduf olabilir. Parti konseptine uygun en iyi panduflardan biri ise Puseky Noel Baba Panduf. Noel Baba figürü ile tasarlanan ürün, yumuşaklığıyla da sizi memnun edebilir. Ayaklarınızı sıcacık tutarken rahatlık da sağlayacak olan ürünle partide rahatça eğlenebilirsiniz. Rengi ve sevimli tasarımıyla pijama partisi kombininize uyum sağlayacağına eminiz. Onu öyle seveceksiniz ki sadece yılbaşı partisinde değil tüm kış ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

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7. Hayatımızın bir parçası haline gelen maskelere biraz eğlence katabilirsiniz

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren maskeler artık farklı form ve renkleriyle dikkat çekmeye başladı. Hatta yılbaşı konseptine uygun maskeler bile bulmak mümkün. Kalabalık bir pijama partisinde maske kullanmayı düşünüyorsanız Monofe Noel Baba Maskesi'ni tercih edebilirsiniz. Noel Baba sakalı bulunan maske, yumuşacık dokusuyla rahatsız etmez, nefes alabilen kumaşıyla rahatlık sağlar. Sevdiklerinizi neşelendirmek, partiye eğlence katmak için de en uygun ürünler arasında yer alır. Ayrıca maskeyi sevdiklerinize hediye ederek partinin neşe kaynağı haline getirebilirsiniz.

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8. Uyku gözlüğü olmadan pijama partisi kombini olmaz

Pijama partisine katılan herkes tatlı bir kombin yapmak için yarışır. Kombininizde yılbaşı rengi olan kırmızıya yer vereceğinizi tahmin edebiliyoruz. Size kombininizin tamamlayıcısı bir parça olarak Suwen Enjoy Uyku Gözlüğü'nü öneriyoruz. Kırmızı rengiyle tüm yılbaşı pijama parti kombinlerine uyum sağlayan güzlük, estetik tasarımıyla da kendine hayran bırakır. Kenarındaki fırfırlar ve üzerindeki tatlı panda figürleriyle sevimli bir görünüm yakalar. Pijamanıza uygun bir aksesuar olarak da kullanabileceğiniz ürün, yumuşak dokusuyla rahat bir kullanım sağlar.

Parti kombininizi tamamlayacak Suwen Enjoy Uyku Gözlüğü'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. Pijama partisinde makyaj yapmayacağız diye bir şey yok

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Yılbaşı evde pijamayla da kutlansa o makyaj yapılacak! Sonuçta organizasyonun adı parti. O zaman yılbaşına uygun tonlarda, pijama kombininizi üst seviyelere çıkaracak çarpıcı bir ruju sahneye alalım. Golden Rose Longstay Lipstick, yılbaşı pijama partisi için uygun bir seçim olabilir. Üstelik mini boy lipsticki rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Dudakta ağırlık yapmayan ruj aynı zamanda gün boyu kalıcılığını korur. İncecik bir tabaka halinde dudağa yayılan ve kadife gibi duran ruja hayran olabilirsiniz.

Buraya tıklayarak E vitamini ve avokado yağı içeren Golden Rose Longstay Lipstick'i sepetinize ekleyebilirsiniz.

10. Siyova Noel Pijama Takımı'yla partinin gözdesi olabilirsiniz



Pijama partisinde kullanabileceğiniz eğlenceli aksesuarlara ek olarak partiye damgasını vuracak bir pijama önerimiz de var. Siyova Noel Pijama Takımı, yılbaşı için uygun bir tercih olabilir. Geyik figürlü tişört ve kar taneleriyle süslü pijama altından oluşan takımla tatlı bir kombin yapabilirsiniz. Kadife dokusuyla rahat bir kullanım sunan takımın esnek kumaşı, hareket özgürlüğü sağlar. Böylece partide tüm dikkatinizi eğlencenize verebilirsiniz. Yılbaşı parti konseptini yakalamak için takımı alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Üstelik ürün, kış boyu en sevdiğiniz pijamalar arasında yer alabilir.

Buraya tıklayarak estetik duruşuyla gönülleri fetheden takımı satın alabilirsiniz.



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