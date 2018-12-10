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Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 300 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 300 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 300 şişe kaçak içki ele geçirildi

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 300 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek üzere kaçak içki getirildiği ihbarıyla harekete geçti. İlçe merkezinde durdurulan otomobilde yapılan arama 100 şişe viski, 150 şişe rakı, 50 şişe votka olmak üzere toplam 300 şişe kaçak içki ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.K. ve S.T. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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