HABER
  4. Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 19:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Türkler Mahallesi Kargıçayı Caddesi üzerindeki bir depoya baskın düzenledi.

Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Türkler Mahallesi Kargıçayı Caddesi üzerindeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe 100 cc’lik sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili A.K. gözaltına alındı. İçkilere el konulurken şüpheli A.K. hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve 4733 sayılı ’Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu’na muhalefet etmek’ suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Hırsızlık iddiasına adli kontrolHırsızlık iddiasına adli kontrol
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan yerli ve milli otomobil paylaşımıİstanbul Valisi Yerlikaya’dan yerli ve milli otomobil paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar!

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı! Yaralılar var

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı!

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.