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Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

ESENLER ve  Zeytinburnu'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.  İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler ve Zeytinburnu’nda sahte içki üretimi yapan iki adrese salı günü operasyon düzenledi.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA) ESENLER ve Zeytinburnu'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler ve Zeytinburnu’nda sahte içki üretimi yapan iki adrese salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda 417 dolu votka şişesi, 160 dolu viski şişesi, 660 litre doluma hazır içki, 199 boş içki şişesi, 500 içki şişesi kapağı ve 4800 adet şişelerin üzerine yapıştırmak için etiket ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri yakalanarak gözaltına alınırken ikinci şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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