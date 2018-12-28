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Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 10:29 | Son Güncelleme

Çanakkale'de yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlanan 1,5 ton kaçak şarap, 10 şişe sahte viski, 12 ecstasy hap ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 gram esrar ve 300 lira nakit para da ele geçirildi.

1 kişinin gözaltına alındığı opersyonda sahte içkiler şişelere konulmaya hazır haldeyken yakalandı. İşte operasyonun detayları...

Kaçak içkileri piyasaya süreceklerdi!

Çanakkale merkez ve Biga ilçesinde yapılan operasyonlarda 1,5 ton kaçak şarap, 10 şişe sahte viski ile 12 ecstasy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi yaptıkları planlı çalışma çerçevesinde kaçak içki üreticileri ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyündeki Yenimahalle’de bulunan bir depoya yapılan operasyonda, kaçak olarak üretilmiş 1,5 ton şarap ile 10 şişe sahte viskinin ele geçirilmesinin yanı sıra doluma hazır çok sayıda şarap şişesi ve alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, Biga’da yapılan operasyonda şüpheli A.G., üzerinde 12 adet ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 lira nakit para ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale içki operasyon

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