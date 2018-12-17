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Yılbaşında satılacak 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, polisin durdurduğu otomobilde, yılbaşında eğlence merkezlerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan  35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yılbaşında satılacak 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, polisin durdurduğu otomobilde, yılbaşında eğlence merkezlerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda İstanbul'dan, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere turistik şehirlere uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Uyuşturucunun taşınacağı otomobilin de tespit edilmesi üzerine Ankara- İzmir Karayolu'ndaki şeker fabrikası önünde tertibat alındı. Narkotik Polisi, durdurdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada otomobilin çeşitle yerlerine gizlenen 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, otomobili kullanan T.Ş.(35) ve beraberinde bulunan A.Ç.'yi (40) gözaltına aldı.
KANSER HASTASIYMIŞ
Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ş.'nin kanser hastası olduğu ve vücudunda sonda takılı olduğu öğrenildi. 'Aile içi şiddet' suçından poliste 2 ayrı suç kaydı bulunan T.Ş. ile beraberindeki kadın, adliyeye sevk edildi.

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Yılbaşında satılacak 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildiYılbaşında satılacak 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi

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