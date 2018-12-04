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Yılbaşında satmak için beslediği hindileri çalınınca ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

AKSARAY'da Fatik Sert'in yılbaşında satmak için beslediği 10 hindisi çalındı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Fatik Sert'in yılbaşında satmak için beslediği 10 hindisi çalındı. Gözyaşlarını tutamayan Sert, ''Hindileri veresiye alıp besliyorum. Yılbaşında Konya'ya gidip satıyorum. Kazandığım parayla da geçimimi sağlamaya çalışıyorum'' dedi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatik Sert, evinde sabah uyandığında hindilerinin sesini duydu. Dışarı çıkan Sert, evin bahçesindeki kulübede beslediği 15 hindiden 10'unun eksik olduğunu fark etti. Hindilerin çalındığını belirleyen Fatik Sert, polise haber verdi. Polis, hindileri çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Sert, ''Bir hayırseverin evinde kira vermeden oturuyorum. Sabah hindilerin sesi geldi. Çıkıp baktığımda 10 tanesinin çalındığını gördüm. Kimsesiz ve yalnız yaşadığım için mi çaldılar? Daha önce evlere temizliğe giderek geçimimi sağlıyordum. Şimdi ise temizliğe gidemiyorum. Hindileri veresiye alıp besliyorum. Yılbaşında Konya'ya gidip satıyorum. Kazandığım parayla da geçimimi sağlamaya çalışıyorum'' dedi.

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