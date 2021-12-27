Yeni yıl gelmeden eş dost ile kutlama planları yapılmaya başlandı. Hal böyleyken yılbaşına sayılı günler kala sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılıyor. Londra Belediye Başkanı Sadık Han Trafalgar Meydanı’nda yeni yıl kutlamalarının, koronavirüs endişesi nedeniyle bu sene iptal edildiğini açıkladı. Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçen sene koronavirüs tedbirlerine karşı yürürlüğe konulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Açıklama geldiğinde, sayfamızda yer alacak.

DÜNYADA YILBAŞI TEDBİRLERİ

Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel, kimi ülkelerde kapanmalarla geçti kimi ülkelerde ise kutlandı. New York'ta yeni yıl kutlamalarında maske takma zorunluluğu şart koşuldu. Öte yandan Atina, Berlin, Edinhburg, Londra, Yeni Delhi, Paris, Roma, Bangkok ve Las Vegas gibi ülkelerde toplu kutlamalar yasaklandı.



