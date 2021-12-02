Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık'ta yasak var mı? İşte 2022 yılbaşı detayları...

Yeni yıla girmeye kısa bir süre kalmışken vatandaşlar yılbaşı günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Koronavirüs pandemisinde artan vaka sayıları sonrası bu yıl da yasak olup olmayacağı merak edildi. Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz yıl 2021 yılına girerken yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vakaların fazlalığı ve pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla sokak yasağı yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan 31 Aralık sokağa çıkma yasağının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

Vatandaşlar yılbaşı için geri sayımı sürdürüken, sokak yasağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir duyurusu geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanmakta olan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da isminin verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanmaktadır.

Bulunduğumuz çağda ise, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasında bulunmaktadır. Genellikle yeni seneye girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanmaktadır. Dünya üzerinde diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşları ile ailesini araması gibi etkinlikler yer alır.

