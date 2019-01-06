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'YILBAŞI'NDA 'TOMBALACILAR'A YAPILAN OPERASYON KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:10 | Son Güncelleme

Kadıköy'de tombala ile kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 40 kişiye de ceza kesildi.

İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy'de tombala ile kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 40 kişiye de ceza kesildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak'ta, Hasanpaşa Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbarı değerlendirerek adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 40 kişi kumar yakalanırken televizyon,kamera,tombala topları,çok sayıda tombala kartı ve puluna el konuldu. Yasadışı kumar oynatan Y.K (19) hakkında “kumar oynamaya ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yakalan 40 kişiye ise "5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:
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-Operasyondan görüntü
-Tombala oynayanlar
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar

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