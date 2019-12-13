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Yılbaşında uygulama başlıyor: İzmir’de taksilerde dijital devrim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistemi tamamladı.

Yılbaşında uygulama başlıyor: İzmir’de taksilerde dijital devrim

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistemi tamamladı. EnTaksi İzmir adı verilen uygulamayla müşteri, mobil aplikasyon üzerinden ya da internetten günün 24 saati bir tuşla taksi çağırabilecek, yılbaşında hayata geçecek sistemle gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilecek.
İzmir’de taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21’inci yüzyıl teknolojisine kavuşturacak mobil aplikasyon altyapısı kurdu. Üzerinde uzun süre çalışılan sistem, neredeyse bir yılı aşkın süre de test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyacak EnTaksi İzmir adı verilen uygulama, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) de test edilip tam not olan EnTaksi İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılacağı törenle devreye alınacağı belirtildi.

"İzmir’deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz"
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir taksilerinin 2020’ye dijital devrimle gireceğini açıkladı. Anık, taksilerde akıllı teknoloji dönemi başlatma sözünü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini, küresel güçlerle ancak böyle rekabet edebileceğimizi açıklamıştık, o sözümüzü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik, birçok yeniliğe ve gelişime imza attık. Şimdi de İzmir’deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde kamu kurumları iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz" dedi.

Sistem nasıl çalışacak? İşte ayrıntılar
EnTaksi İzmir adı verilen uygulamanın detaylarıysa belli oldu. Buna göre, mobil aplikasyon üzerinden ya da internetten günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabilecek. Sistem, bu sayede en yakındaki taksiyi yönlendirecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, şoför hakkında yorumları okuyabilecek. Kişi, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek. Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabilecek.

Yılbaşında uygulama başlıyor: İzmir’de taksilerde dijital devrim

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