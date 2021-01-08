HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşındaki kısıtlamalar işe yaradı mı? Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan açıklama

Yılbaşındaki kısıtlamalar işe yaradı mı? Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan açıklama

08.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yılbaşındaki kısıtlamalar işe yaradı mı? Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan açıklama

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yılbaşının üzerinden 7 gün geçtiğini, yansımasının 10-15 gün sonra görülebileceğini söyleyerek, "Şu an hasta sayılarında bir artış yok. Bu sevindirici. Demek ki halkımız 4 günlük o kısıtlama dönemine harfiyen uymuş görünüyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, Ankara Şehir Hastanesi'nde günlük Covid-19 başvurularının sayısının 3 binlerden 100'ün altına düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Turan, "Sayılarda çok ciddi anlamda azalma yaşanıyor. Bunda özellikler kısıtlamaların etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ben halkımızın duyarlılığının çok arttığını düşünüyorum. Bu nedenle sağlık çalışanları olarak onlara minnettarız. Hem acil servislere hem yoğun bakımlara kabul ettiğimiz hasta sayılarında ciddi azalma oldu. Bu da hepimiz için sevindirici bir haber" dedi.

'KURALLARA DAHA DİKKAT ETTİLER'

Prof. Dr. Turan, hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının faydasının çok görüldüğünü belirterek, "Özellikle benim kişisel görüşüm; restoranlarda toplu bir araya gelmeler çok sık olarak yaşanıyordu. Bunların olmayışının etkilerinin yansıdığını düşünüyorum. Yine özellikle halkımızın da duyarlılığının arttığını düşünüyorum. Daha dikkatli oldular, kurallara daha dikkat ettiler. Çünkü hepimiz bu süreç içerisinde çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Çok kötü bir virüs ile mücadele ediyoruz. O nedenle halkımızın da son aylarda duyarlılığının arttığını düşünüyorum" diye konuştu.

'ARTIŞ YOK'

Yılbaşındaki kısıtlamaların etkisiz henüz görülmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Turan, "Yılbaşının üzerinden 7 gün geçti. O nedenle bunun yansımasını 10-15 gün sonra görebiliyorsunuz. Şu an hasta sayılarında bir artış yok. Bu sevindirici. Demek ki halkımız 4 günlük o kısıtlama dönemine harfiyen uymuş görünüyor. Şu an için en azından hasta sayısında bir artış söz konusu değil. Önümüzdeki hafta değerlendirmeyi tekrardan yapacağız" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
İnce'den Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamaİnce'den Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklama
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı

Uzmanlardan kritik aşı uyarısı! 'Böyle bir uygulama yok'

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının dozunu azaltmak mümkün değil

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

CHP'li Muharrem İnce'den dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İnce'den Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklama

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İSKİ su kesintisi 8 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? KYK 500 personel alımı hangi illerde? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları

KYK memur alımı başvurusu ne zamana kadar ve nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.