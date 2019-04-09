"Yılbaşından bugüne 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Soylu, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir otelde şehit yakını ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi. Masaları tek tek dolaşan Soylu, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin her alanda büyük bir mesafe aldığını belirten Soylu, eskinin birçok tartışma konusunu geride bıraktıklarını söyledi.

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra güvenlik noktasında

çok farklı bir mücadelenin içine girdiklerini ifade eden Soylu, güvenlikle ilgili bütün meselelerde teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Soylu, kara sınır güvenliğinden denizlerdeki her türlü kaçakçılıkla mücadeleye, terörle mücadeleden uyuşturucu meselesine, organize suçlardan siber suçlarla mücadeleye,

asayişten trafik güvenliğine kadar her noktada

ciddi bir gayretin içinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: