Yılbaşını fırsat bilenler Bodrum’a akın ediyor

31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar Bodrum’da açık olan otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. 2021 yılına evlerinde girmek yerine Bodrum’da otelde tatil yapmayı tercih edenler için ise oteller kampanya başlattı. Özellikle ailelerin tercih ettiği kısıtlamalı tatil için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden taleplerin daha fazla olduğu öğrenildi. Rezervasyonların yüzde 60 olduğu ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla yüzde 60 doluluk oranına göre oteller yüzde yüz doldu.

'KİRALIK EV KALMADI'

Günübirlik kiralık evlerin de Bodrum’da kalmadığı öğrenildi. Aileleriyle 4 günlük kısıtlamayı evlerinde geçirmek istemeyen birçok vatandaşın Bodrum’da ev kiraladığı öğrenildi. Haftalık kiralanan evlerin ise fiyatlarının yılbaşında 3 katına kadar çıktığı belirtildi.

Bodrum'da çalışan Turizmci Umut Türkeş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle rezervasyonlarının arttığını belirterek, “Bodrum’da açık olan sayılı otellerden biriyiz biz de. Yaklaşık 120 odamız var, bunun yüzde 60’ını doldurabiliyoruz. Şu anda yüzde 40’larda bir rezervasyon talebimiz var. Acente ve tur şirketleri üzerinde çok fazla talep yok ama bireysel olarak yoğun bir talep var. Yılbaşı dolayısıyla rezervasyonlarımız başladı. Yılbaşında 120 kişilik bir restoranımız var, restoranın da yüzde 50’sini doldurabiliyoruz. Yaklaşık bir 60 kişilik rezervasyonumuz var. Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2 metre bir mesafe aralığı ile saat 22.00’a kadar canlı müziğimiz olacak restoranımızda bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık bekliyoruz” ifadelerini kulandı.