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Yılbaşını geçirmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA - YENİ yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA - YENİ yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Özellikle yeni yıla İstanbul'da girmek isteyen yabancıların sayısındaki artış dikkat çekerken, pasaport sırasında uzun kuyruklar yaşandı. Yabancı turist sayısındaki artışa vurgu yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90'ları bulmuş durumda. Bu bölgedeki oteller, yabancı turistlere yönelik özel yılbaşı programları hazırladılar" bilgisini verdi. Atatürk Havalimanı'da hem geliş hem gidiş katında yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman pasaport bankoları ve kontuarlarda kuyruklar oluşurken, geliş katındaki pasaport noktasında yabancı turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. 2016 ve 2017 yıllarında turizmde yaşanan büyük düşüşün ardından bu yıl turizmde yüzler yeniden gülerken bu durumun yılbaşı kutlaması için İstanbul'a gelen turist sayısında da artışı beraberinde getirdiği öğrenildi. Başta Orta Doğu, Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından rezervasyon yaptıran turistler İstanbul'a dünden itibaren gelmeye başladı. Tatili İstanbul'da geçirecek olan yabancı turistler havalimanında yaptıkları açıklamalarda oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdiler. "BOĞAZI GEZMEK VE İZLEMEK ÇOK GÜZEL OLACAK. Alman Schöbel ailesi ise yeni yıla ailece İstanbul'da girmenin kendileri için çok heyecanlı olacağını dile getirdi. Küçük oğlu ile birlikte kameralara açıklamalarda bulunan Katja Schöbel, "Yeni yıla İstanbul'da girmek istiyoruz. Boğazı gezmek, izlemek çok güzel olacak. İstanbul çok hoş bir yer, farklı ve güzel bir kültürü var. Buranın insanlarını, yiyeceklerini seviyorum. Bir hafta ailece tatilimizi İstanbul'da geçireceğiz. Yeni yılda dünyada barış diliyorum. Bence aile ve arkadaşlar çok önemli; para veya iş değil" diye konuştu. "İSTANBUL'DA OLMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ" Tunus'tan annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte yeni yılı İstanbul'da karşılamak için gelen Nadia Embarek ise "Yeni yılı İstanbul'a geçirmek için ailemle geldik. Umarım eğlenceli zaman geçiririz ve herşey bizim için güzel olur. İstanbul'a ilk kez geliyorum ve her yeri gezmek istiyoruz. Sonra belki zamanımız olursa Bursa'yı da ziyaret edebiliriz. Türkiye çok güzel bir ülke ve burada olmak çok heyecan verici" ifadelerini kullandı. GİDİŞLERDE DE SORUN YOK Öte yandan yeni yıla farklı ülkelerde girmek isteyen isteyen yolcular da sabah saatlerinden itibaren havalimanına geldiler. Kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluşurken, havalimanı çalışanlarının çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı. TAKSİM VE SULTANAHMET'TEKİ OTELLERİN DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90'LARI BULDU Turistlerin yeni yıl için Türkiye'yi tercih etmelerini değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok turizm destinasyonuna yoğun talep olduğunu belirtti. DHA'ya konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bağlıkaya, "Kapadokya, Kuşadası, Antalya, otellerine yönelik yoğun ilgi söz konusu. Özellikle Avrupalı turistlerin ilgisinin tekrar İstanbul'a dönmesi sevindirici bir gelişme" bilgisini verdi. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin İstanbul'da yeni yıla gireceklerini aktaran Bağlıkaya şunları söyledi: "Avrupa'dan, Latin Amerika'dan, Uzakdoğu'dan, Balkanlardan, Ortadoğu'dan gelen turistler İstanbul'da özellikle Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerde yoğunlaşıyor. Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90'ları bulmuş durumda. Bu bölgedeki oteller yabancı turistlere yönelik özel yılbaşı programları hazırladılar. İstanbul için Japon turistlerden Iraklılara, Yunanlılardan Arjantinlilere kadar birçok farklı ülkeden misafiri yılbaşı eğlencesi için ülkemizde ağırlayacağız. Bu yıl, İspanya, Almanya, İtalya ve Latin Amerika ülkelerinden İstanbul otellerine yoğun talep var. Acentalarımızdan aldığımız bilgilere göre özellikle İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika'dan gelen rezervasyonlarda geçen yıla oranla ciddi bir artış yaşanıyor. Latin Amerika ve İspanya pazarından 4 günlük paketlerle gelen turistler yılbaşına ağırlıklı olarak İstanbul'da girecek. Ancak bu pazarlardan gelenlerin bir kısmı yılbaşına Kapadokya'da girmeyi tercih ediyor. İstanbul ve Kapadokya'yı tercih edenler 6 gecelik paketlerle geliyorlar. 4 gecelik paketlerle gelenler yılbaşına İstanbul'da girmeyi tercih ederken 6 gecelik paketlerle gelenler Kapadokya'yı tercih ediyorlar. İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika'dan gelenler ağırlıklı olarak İstanbul'da yılbaşına girmeyi tercih ediyorlar. Kuşadası'na ise Balkan ülkelerinden büyük ilgi mevcut. Bölgeye 4 gün, üç gecelik paketlerle Romanya, Bulgaristan, Makedonya'dan rezervasyon yapılıyor.

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