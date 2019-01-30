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Yılbaşını kana bulayan 7 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde yılbaşı gecesi bir gece kulübünde alkol almaya devam etmek isteyen bir grupla iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, şüpheli 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın 1 Ocak 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldiği belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde yılbaşı gecesi bir gece kulübünde alkol almaya devam etmek isteyen bir grupla iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, şüpheli 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın 1 Ocak 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldiği belirtildi. İş yeri çalışanları A.Ç, T.A. ve Y.D. isimli 3 şahıs, şüpheliler tarafından silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralılardan Y.D. isimli şahıs kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kasten öldürme ve yaralama olayı ile ilgili polis ekiplerince yapılan araştırmalarda; yılbaşı gecesi saat 03.00’de gece kulübünün çalışanları tarafından iş yerini kapatmak istemesi ve içeride bulunan bir grubun alkol almaya devam etmek istemesi üzerine kavga çıktığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince olayın firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan sokak ve güvenlik kamerası çalışmasında; olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların farklı suçlardan kaydı olan A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B, O.C, İ.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan eş zamanlı operasyonda; A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B, O.C. ve İ.K. isimli 7 şüpheli şahıs ve olayda kullanılan bir adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden O.C.’nin 4 yıl 4 ay, F.B.’nin 3 yıl 9 ay cezaların bulunduğu ve cezaevi firarisi oldukları, F.B, O.C. ve İ.K. isimli 3 şüphelinin de farklı tarihlerde meydana gelen iki “kasa hırsızlığı” ve üç “iş yerinde hırsızlık” olmak üzere toplam 5 olayın firari şüphelileri olduğu tespit edildi.
Adli makamlara sevk edilen A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B, O.C. ve İ.K. isimli 7 şüpheli şahıs tutuklanırken, firari şüpheli S.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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