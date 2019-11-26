Yılda 2 kez üzüm hasadı hedefi gerçek oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemeleri olumlu sonuçlandı. Açık bağlarda yılda 1 kez yapılabilen üzüm hasadını, kapalı sistem sayesinde yılda 2 kez gerçekleştirmek olanaklı hale gelirken, artık kasım ayında da üzüm hasadı yapılacak.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kentin önemli geçim kaynaklarından üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek ve üreticilere katma değer sağlamak amacıyla, 'Topraksız tarımda sofralık üzüm yetiştiriciliğinde farklı üretim modellerinin etkileri' adlı projeye başladı. Deneme çalışmasında, 'Spil Karası' cinsi üzüm kullanıldı. Projeyle, Türkiye'de bir ilk yaşandığı belirtilirken, kış mevsiminde ikinci kez ürün hasadı yapıldı. Sezonun ilk hasadında geçen ağustos ayında dönüm başına yaklaşık 3,5 ton üzüm elde edildiği, bu ay yapılan ikinci hasatta ise ilk hasadın yarısı kadar verim alındığı belirtildi. Kurumun amacının yılda 2 sefer hasat yapabilme olduğunu, bunu da başardıklarını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bu yıl verilerimizi hesaplıyoruz. Önümüzdeki sezon bu bilgileri, çiftçilerimizle paylaşacağız. Onların bu şekilde sistemle üzüm üretmesine yardımcı olacağız. Açıkta üretilen bağlarda 1 dekar başına 3 bin 500 kilo verim alınıyor. Bu verimi kapalı sistemdeki ilk hasatta koruyabildik. Ancak ikinci hasatta ilkinin yarısı kadar verim alındı. Kapalı sistemin artısı şu: 2 kez hasat yapabiliyoruz. Normal sürede aldığımız üzümün yanı sıra aynı yıl ikinci kez ürün elde ediyoruz. Bu da üreticiye kâr oluyor. Böylece birim alandan daha fazla ürün almayı başardık" dedi. Sera sayesinde temiz, güvenilir ve hastalıksız bir ürün elde ettiklerini sözlerine ekleyen Ünal, "Kontrollü koşullarda yetiştiricilik yaptığımız için hastalıklar, zararlı materyaller, kimyasallar izlenebiliyor ve kontrollü bir şekilde takip ediliyor" dedi.

