İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, "4 gündür İstanbul'dayım ve İstanbul'da yapılması gerekenlere ilişkin incelemelerimizi ekibimizle yapıyoruz. Yılda 300 bin konut dönüştürme hedefimiz var. İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, acil, öncelikli alanlarımızı dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşüm projesini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz." dedi. Kurum, Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binasında gerçekleştirilen "Konyalılar Buluşması İftar Programı"nda, İstanbul'da yaklaşık 160 bin Konyalı'nın yaşadığını, 31 Mart seçimlerinde de gönül belediyeciliğinden ve milli iradeden yana olduklarını söyledi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile seçimden önce söz verdikleri projeleri birer birer hayata geçireceklerini belirten Kurum, daha güzel bir Zeytinburnu için çalışmaya başladıklarını kaydetti. Murat Kurum, Zeytinburnu'nda 7,36 hektar büyüklüğünde 4 riskli alan ilan ettiklerini ve 15,6 hektarda 1 rezerv yapı alan belirlediklerini aktardı. Beştelsiz Mahallesi'nde yer alan riskli alandaki bütün vatandaşlarla da anlaşma sağladıklarını dile getiren Kurum, binaların yıkımının tamamlandığını anlattı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kanalıyla bu alanda uygulanacak projede, iş yerleri ve 173 konut yapacaklarını anlatan Kurum, "Ayrıca, Telsiz Mahallesi'nde 466 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. Seyitnizam'ın, Sümer'in, Telsiz'in, Çırpıcı'nın, Zeytinburnu'nun tüm mahallelerinin yanında olacağız ve Zeytinburnu'yla Ömer Başkanımızla sizlerle birlikte inşallah tüm kentsel dönüşüm projelerini yapıyor olacağız." bilgisini verdi. Zeytinburnu Belediyesinin yanında bulunan 55 bin metrekare alana millet bahçesi yapıldığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti: "Bu çalışmalarda artık sona geldik. O lojmanlar için yapılacak konutlar bitme aşamasına geldi ve o inşaatların bitmesine müteakip lojmanların yerini yıkıyoruz ve oraya 55 bin metrekare bir millet bahçesini yapıyoruz. Bu millet bahçesinin yapımını TOKİ yapacak ve Zeytinburnu halkına teslim edeceğiz. Bunun yanında o alanın hemen arkasında bir konut alanımız vardı. Bu konut alanı da yaklaşık 26 bin metrekare. Burayı da rezerv konut alanı ilan ediyoruz. Bu konutlarla Zeytinburnu'nun kentsel dönüşümüne çok ciddi katkı sağlayacak projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlarla vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı şekilde, artık yatay mimariyle o mahalle kültürünün yaşatılacağı o kentsel dönüşüm projesini de burada gerçekleştireceğiz. Zeytinburnu'nun kentsel dönüşümüne çok ciddi katkısı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

- "Kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, "4 gündür İstanbul'dayım ve İstanbul'da yapılması gerekenlere ilişkin incelemelerimizi ekibimizle yapıyoruz. Yılda 300 bin konut dönüştürme hedefimiz var. İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, acil, öncelikli alanlarımızı dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşüm projesini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz." dedi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurum, şöyle konuştu: "Gaziosmanpaşa'da yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutu hak sahiplerimize teslim etmek amacıyla ihalelerimizi yapacağız. Esenler'de 5 bin konutun ihalesini yaparak o rezerv konut alanına konutları üretmek suretiyle kentsel dönüşüme katkı sağlayacağız. Aynı şekilde Üsküdar'da bin 500 hak sahibi vatandaşımızın konutlarının inşa edilmesi sürecini hızlandırıyoruz. Kartal'da, biliyorsunuz çok elim bir kaza meydana geldi. Hemen o alanda, olaydan 48 gün sonra yeni konutlarımızın inşasına başladık. İnşallah yıl sonu gelmeden de vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız. Kağıthane'de aynı şekilde, yıkılan bina ve etrafındaki riskli alandaki yaklaşık 900 bağımsız bölümden oluşan projemizi de yıl sonuna kadar ihale etmiş olacağız. Çok yakında tüm Türkiye için hem tarihsel dönüşümü hem de riskli alanlardaki dönüşümü, bir taraftan o şehrin içinde kalmış sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin eylem planımızı açıklıyor olacağız ve 50 bin bağımsız bölümü aynı anda başlatmak suretiyle tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü, gönüllü dönüşümü inşallah hızlandırmak istiyoruz."

- "Bizim için yegane hakem millettir" 31 Mart'ta başkanların, meclis üyelerinin ve muhtarların seçildiğini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti: "Tabii itirazlarımız da oldu. YSK yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı aldı. Bizim için yegane hakem vardır, o da millettir. Milletimiz de sandıkta son sözü söyleyecek. İnanıyorum ki, İstanbul'da milletimiz yeniden tarih yazacak, AK Partimize, Binali Başkanımıza destek verecektir. Konyalı hemşehrilerim, İstanbul'un AK kadroları, gönül belediyeciliğini anlatmak, girmedik gönül bırakmamak suretiyle inşallah bu süreci hep beraber anlatacağız. Yeni dönemde İstanbul'da Binali Yıldırım'ın başkanlığında İstanbul'umuzun, Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en önemli şehri, markası haline gelmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendisi Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olduğu dönemde ülkemize, memleketimize çok büyük hizmetleri olmuştu, İstanbul'a çok büyük projeler kazandırdı. Marmaray'dan hızlı tren projelerine, köprüden tünellere birçok projeye imza attılar. 23 Haziran'dan sonra da İstanbul'a dev projeler yapılmaya devam edilecekse bunun adı Binali Yıldırım'dır, AK Parti'dir."