HABER

"Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarruf ve kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı - Bakan Kurum'un sunumundan: - "Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak" - "2023'e kadar yapacağımız tüm projelerde, işlerimizde öncelik sırası yapmalı, projelerin sürdürülebilir olmasını sağlayarak hizmet hızımızı artırmalıyız"

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarrufun yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumlarıyla devam etti.

Kurum'un, "2023'e Doğru Yerel Yönetimler" başlıklı sunumunda, belediyelerde mali disiplini sağlamak ve öz gelirleri artırmanın öncelikli hedefler arasında yer alması önerildi.

Ayrıca belediyeler tasarruf bilincinin artırılması konusunda uyarılırken, onlardan harcamalarda acil ve önemli hizmetlere öncelik verilmesi istendi.

- Akıllı şehirler ve tasarruf

"Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarruflara yer verilen sunumda, bu uygulama sayesinde su tüketiminde yüzde 30, sokak aydınlatma giderlerinde yüzde 40, yakıt tüketiminde yüzde 45, karbon salınımında yüzde 28, trafikte bekleme süresinde yüzde 34 tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Sunumda, Ulusal Strateji ve Eylem Planına uygun olarak AK Partili belediyelerce Akıllı Şehir İş Planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi önerildi.

- Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak

Kentsel dönüşümün yol haritasına da yer verilen sunumda belediyelerden şunlar talep edildi:

"Belediyelerimizin kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlamaları, öncelikli dönüştürülecek alanlarını 3 ay içinde belirleyerek göndermeleri gerekmektedir. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak. 20 yılda 6,7 milyon bağımsız birim dönüştürülecek. Belediyelere, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere taşınmaz ve kredi desteği sağlanacak.

İLBANK kentsel dönüşümde aktif görev alacak. İLBANK aracılığıyla Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına önümüzdeki dönemde 4 milyar TL kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşümün finansmanında aktif bir rol üstlenecek."

- Hizmet hızı arttırılmalı

Sunumda, yeni dönemin katılımcılık, şeffaflık, tasarruf ve halkla birlikte yönetim dönemi olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çevreye saygılı şehirler ilkemizle; çevremizi ve şehirlerimizi koruyacak her projede olacağız. Her projeye destek olacağız. Sizlerin yanında olacağız. 2023'e kadar yapacağımız tüm projelerde; işlerimizde öncelik sırası yapmalı, projelerin sürdürülebilir olmasını sağlayarak hizmet hızımızı arttırmalıyız. Uzun vadeli ve hakkaniyetli planlama, hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları, vatandaşımızın rızası çerçevesinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm, yeterli, kaliteli, yatay mimariye uygun sosyal konut üretimi, Çevreye Saygılı Şehirler hedefimize uygun altyapı hizmetleri ve dijital hizmetlerden mülkiyete kadar her alanda vatandaşımızı rahatlatacak Etkin Gayrimenkul Yönetimi’yle, şehirlerimizi belediyelerimizle el ele vererek çok daha ileri noktalara taşıyacağız.

Tüm bunların hayata geçirilmesi için, şehirlerimizdeki mevcut durumun ve potansiyelin belirlenmesi, 5 yıllık hedeflerin ortaya konulması, projelere yönelik iş takviminin belirlenmesi, faaliyetlerde kullanılacak kaynakların tespiti gibi başlıkların sarih bir şekilde ortaya konulması büyük önem taşımaktadır."

Yarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla genel istişare ve değerlendirme toplantısıyla devam edecek toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Çelik: Yapmaya çalıştıkları; eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmakÇelik: Yapmaya çalıştıkları; eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak
'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek''İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'
Anahtar Kelimeler:
AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu saldırısına ilişkin açıklama

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

CHP suç duyurusunda bulunmuştu! Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu'dan suç duyurusu açıklaması: Şeref beratı

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.