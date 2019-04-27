AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarrufun yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı. Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumlarıyla devam etti. Kurum'un, "2023'e Doğru Yerel Yönetimler" başlıklı sunumunda, belediyelerde mali disiplini sağlamak ve öz gelirleri artırmanın öncelikli hedefler arasında yer alması önerildi. Ayrıca belediyeler tasarruf bilincinin artırılması konusunda uyarılırken, onlardan harcamalarda acil ve önemli hizmetlere öncelik verilmesi istendi. - Akıllı şehirler ve tasarruf "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarruflara yer verilen sunumda, bu uygulama sayesinde su tüketiminde yüzde 30, sokak aydınlatma giderlerinde yüzde 40, yakıt tüketiminde yüzde 45, karbon salınımında yüzde 28, trafikte bekleme süresinde yüzde 34 tasarruf sağlanacağı belirtildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Çelik: Yapmaya çalıştıkları; eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak 'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

Sunumda, Ulusal Strateji ve Eylem Planına uygun olarak AK Partili belediyelerce Akıllı Şehir İş Planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi önerildi. - Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak Kentsel dönüşümün yol haritasına da yer verilen sunumda belediyelerden şunlar talep edildi: "Belediyelerimizin kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlamaları, öncelikli dönüştürülecek alanlarını 3 ay içinde belirleyerek göndermeleri gerekmektedir. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak. 20 yılda 6,7 milyon bağımsız birim dönüştürülecek. Belediyelere, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere taşınmaz ve kredi desteği sağlanacak. İLBANK kentsel dönüşümde aktif görev alacak. İLBANK aracılığıyla Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına önümüzdeki dönemde 4 milyar TL kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşümün finansmanında aktif bir rol üstlenecek."