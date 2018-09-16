Yılda 50 ton pekmez üretip, 1 milyon lira gelir elde ediyorlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayanlar, yılda 50 ton pekmez üretimi yaparak 1 milyon liraya yakın gelir elde ediyor. Son yıllarda yaşanan sıkıntılardan dolayı üzüm bağlarının söküldüğünü, incire yönelindiğini, üzüm üretimin bu nedenle yarı yarıya düştüğünü söyleyen Muhtar Ramazan Küçükoğlu, markalaşmak için yetkililerden destek istedi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların neredeyse tamamı, ürettikleri üzümlerden yaptıkları doğal pekmezi pazarlarda satarak geçimini sağlıyor. Razaki cinsi üzümden elde edilen pekmezin kilosunu 15 ila 20 TL'den pazarda satan üreticiler, zahmetli bir üretimle evlerinin geçimini sağlıyor. Her evin bahçesinde yakılan ateşlerin üzerinde kurulan kazanlarda kaynayan pekmezler, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi oluyor. Son yıllarda sıkıntılı günler geçiren üreticiler, markalaşmak için yetkililerden yardım istedi.

MUHTAR SIKINTILARI ANLATTI

Sıkıntıları anlatan Mahalle Muhtarı Ramazan Küçükoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda köyümüzde 100 tonun üzerinde pekmez üretimi yapılırken, son 2 yılda 40-50 tona düştü. Pazarlarda kilosu 15 ila 20 arasında satılıyor. Köyde yaklaşık 200 hane, pekmez işiyle uğraşıyor. Yılda ekonomik anlamda köyümüze, 1 milyon liraya yakın ekonomik kazanç sağlıyoruz. Eğer yetkililer destek verirse, markalaşmak istiyoruz. Tek kurtuluşumuz markalaşmak. Pekmezimiz markalaşmazsa, birkaç yıl sonra burada üzüm de pekmez de sona erecek. 250 haneden oluşan Bağcılar Mahallesi'nde 600 nüfus var. Bu köy kurulduğundan beri herkes, pekmez işiyle uğraşır. Köyümüzün en büyük gelir kaynağıdır. Son yıllarda üzüm bağları yaşlandı ve verimler çok düştü. Birçok üretici, üzüm işini bırakarak incire yönelmeye başladı. Bunun en büyük nedeni ise maliyetin yüksek olması ve verimin düşmesidir. Ayrıca üzümümüz ve pekmezimiz organiktir" dedi.