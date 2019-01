Yılda 770 bin hasta ESOGÜ Hastanesinde şifa arıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütme ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirmenin yanında kaliteli, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmanın ESOGÜ için özel önem arz eden bir misyon olduğunu belirterek, ESOGÜ Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerini anlattı.

ESOGÜ Yönetimi olarak, Eskişehir ve bölgesine üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin fiziki imkânlarını ve kapasitesini artırmanın yanında, hizmet kalitesini artırmak için de sürekli çalışmalar yürüttüklerini ve amaçlarının hep daha iyiye ulaşmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, 48 yıllık tecrübesiyle gurur duydukları ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin bu yolda kendilerine güven verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin öğretim üyelerinden araştırma görevlilerine kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve fakülte öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarının kendilerini özellikle gururlandırdığını da sözlerine ekledi.

ESOGÜ Hastanesi’nin her yıl ortalama 770 bin, her ay ortalama 64 bin 500 ayaktan hastaya hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, bu rakamlara göre her ay Eskişehir’in en büyük ilçesi Sivrihisar’ın nüfusunun üç katı kadar ayaktan hastanın ESOGÜ Hastanesi’nde sağlık hizmeti aldığını, yatan hasta sayısı da eklendiğinde bu rakamın daha da arttığını söyledi.

Eskişehir ve bölgesinin sağlık ihtiyaçlarının sürekli arttığını dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, söz konusu ihtiyacı karşılamak için yaptıkları en önemli yatırımlardan birinin yakın dönemde hizmete girmesi beklenen 109 yataklı, yetişkin ve çocuklara hizmet verecek “İleri Düzey Yoğun Bakım Hastanesi” olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Arslantaş Süt Çocuğu Servisi, Göz Polikliniği, Çocuk Psikiyatri Polikliniği, Kan Alma Ünitesi ve Üroloji Servisi’nin ise yakın zamanda yenilenerek hizmete girdiğini belirtti. Prof. Dr. Ali Arslantaş bunlara ek olarak acil servis binası inşaatının devam ettiğini söyledi.

ESOGÜ Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerini anlatırken organ nakilleri için özel bir parantez açan Prof. Dr. Ali Arslantaş, ülkemizde organ nakli için bekleyen hasta sayısının giderek arttığını ama yapılan organ nakillerinin bu ihtiyacı karşılamadığını hatırlatarak, organ nakillerinin yaygınlaştırılması ve bu konudaki duyarlılığın artırılması için ESOGÜ olarak üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı. ESOGÜ Hastanesi Transplantasyon Servisi’nin hastane bünyesinde yeni hizmete açılan birimlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, ileri dönem böbrek ve karaciğer yetmezliğinin en etkili ve hatta tek tedavi yolu olan böbrek ve karaciğer nakillerinin ESOGÜ’de yaklaşık son bir yıldır yeniden başlayarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu noktada ESOGÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nin son bir yıldır aktif bir şekilde çalıştığının da altını çizen Prof. Dr. Ali Arslantaş, merkezin kurulmasından itibaren beyin ölümü tespiti sonrası bağış için onay verilen organların büyük bir kısmının merkezde başarıyla nakledildiğini, organların bir kısmının ise diğer illere organ nakli için bekleyen hastalara gönderildiğini ifade etti. Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Hastanesi’nde beyin ölümü olan hastalarda organ bağışı oranının yüzde 50’ye yakın olduğunu belirterek, bu oranın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını özellikle çizdi.

Prof. Dr. Ali Arslantaş; hastane ultrason alanının düzenlenmesi, Hematoloji Polikliniği’nin yapılması, hastane içerisinde yer alan yemekhanenin hastane dışına çıkarılması, Beyin Cerrahi bölümündeki İnme Yoğun Bakım Ünitesi’nin taşınan Yoğun Bakım Alanı’na doğru genişletilmesi, ameliyathane giriş kısmının steril ve yarı steril kapsamında yeniden düzenlenmesi, Meşelik Yerleşkesi’nde bulunan Erasmus Oteli’nin nörolojik palyatif bakım merkezi haline getirilmesinin ESOGÜ’de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere planladıkları çalışmalardan bazıları olduğunu söyledi. Hastanedeki servis katlarının yenilenmesi çalışmalarını da ESOGÜ’nün maddi olanakları elverdiği ölçüde yapmaya devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, hastane ana bina dış cephe boyasının yenilenmesinin de yapılacak çalışmalar arasında yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Hastanesi’nin bin 81 yatak kapasitesi ve 2 bin 200’e yakın çalışanı ile Eskişehir ve bölgesi için en önde gelen sağlık kurumu olduğunu ve özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla hizmet kalitesini çok yukarılara taşıdığını belirterek, böyle bir kurumun parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ali Arslantaş, daha iyi hizmet vermek için yürüttükleri çalışmaların 2019 yılında da süreceğini belirterek sözlerini tamamladı.