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Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesi, yılda 80 bin dalış ile dünyanın en önemli 50 dalış merkezi arasına girdi.

Antalya’nın Kaş ilçesi, yılda 80 bin dalış ile dünyanın en önemli 50 dalış merkezi arasına girdi. Kaş denince akla ilk akla gelen etkinlik olan dalış turizminde su altındaki biyoçeşitlilik, uzun görüş mesafesi, temizlik, batıklar ve uygun dalış noktaları özelliği öne çıkıyor. Dünyanın 50 önemli dalış noktasından biri olarak kaydedilen Kaş, Kızıldeniz’den sonra dalış yapılabilecek en güzel ikinci nokta olarak belirtiliyor. Kaş, ayrıca yılın 12 ayı dalış yapılabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

Yılda 80 bin dalış
Kaliteli dalış eğitmenleri nedeniyle yabancıların uğrak yeri konumundaki Kaş, yüzde 20’si yabancı olmak üzere, yılda 80 bin dalışla bir ‘dalış markası’ olma yolunda ilerliyor. Aralarında bir Kaş klasiği Kanyon, Osmanlı batığı, C47 uçak batığı, Tank Batığı, Uçanbalık Bankosu, Oasis Banko, Kovanlı Adası, Deve Taşı, Tünel ve Limanağzı’nın bulunduğu 35 dalış noktasına ve toplamda 22 dalış okuluna sahip turizm merkezinde, gün içerisinde 3 farklı seansta dalış yapılabiliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonasını, Kaymakam Ulaş Akhan ile takip eden Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş dalış yaptı. Kaymakam Ulaş Akhan ile Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası’nı takip etti. Yarış bölgesinde hazır bulunan dalış teknesine gelen Akhan ve Ulutaş’ı, burada TSSF Başkanı Şahin Özen karşıladı.

“Su altında başka dünya”
Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri açıklarında profesyonel dalgıçlarla dalış yaparak farklı bir deneyim yaşayan Başkan Mutlu Ulutaş, su altında bambaşka bir tabiat olduğunu söyledi. Başkan Ulutaş, Kaş’ta gerçekleşen dalış şampiyonası kapsamında dalışların arttığını belirterek, “Ekim ayında ülkemizin birçok yerinde soğuk ve yağmur var. Kaş’ın havası ve denizi ise sıcak. Dalış yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu mevsimde de Kaş’a davet ediyoruz” dedi. Dalış eğitimi için ilçede bulunduğunu ifade eden Erzincanlı Murat Aydın ise, Türkiye’de dalışın başkentinin Kaş olduğunu belirtti.

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında

Yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış noktası arasında
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