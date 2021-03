Yılda binlerce ölü yıkıyorlar! ''Cenazenin bana zararı yok ahiretim için çalışıyorum''

'40 BİN KİŞİYİ YIKADIM'

14 yıldır kadın gassallığı yaptığını kaydeden evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Akkaya (36), “Bu işe kendi isteğimle başladım. Çünkü bu son görev, büyük bir hizmet. Bu işi de severek gururlu bir şekilde yapıyorum. Eşim her zaman yanımda olarak bana destek verdi. En ufak üzüntümde bana destek oldu" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında yıkama işlemlerini sürdürdüklerini kaydeden Akkaya, “Tedbirlerimizi alarak bütün hizmetleri yerine getiriyoruz. 14 yılda da yaklaşık 40 binden fazla kişiyi yıkadım" diye konuştu.

'CENAZENİN BANA ZARARI YOK'

10 yıldır Uncalı Kent Mezarlığı'nda gassal olarak çalıştığını dile getiren İlknur Özkalp (39), "İyi ki bu işi yapıyorum" dedi. Gassal Özkalp, “Burada çalıştığım için çok memnunum ve her gün dua ediyorum. Zorlukları var ama güzel bir meslek. Hem rızkımı kazanıyorum hem de ahiretim için güzel bir şey yapıyorum. Şu an canlı bir tavuğu yakalayamam ama cenazenin bana hiçbir zararı yok. Zarar gelen her şey canlıda" diye konuştu.

Eşinin mezarlıkta şoförlük yaptığını, kendisinin de o şekilde gassal olduğunu belirten Özkalp, “Bana 'Bu işi yapabilir misin' dedi. Hatta ben işe alışana kadar kapıda bir hafta bekledi, yapabilir miyim diye. İyi ki bu iş bana nasip oldu" ifadelerini kullandı.