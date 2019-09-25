Yılda bir kontrol hayat kurtarıyor

50 yaşından sonra yılda bir prostat kontrolünü düzenli yaptıran bir erkeğin prostat kanserinden ölme riskinin yok denecek kadar düşük olduğu belirtildi.

Ürolog Doç. Dr. Ömer Öge, uzun ömrün prostat kanseri için en büyük riski teşkil ettiğini söyledi. Prostat kanserlerinin yüzde 85’inin 65 yaş üzerindeki erkeklerde görüldüğünü belirtip hastalığın erken evre pek bulgu vermediğini hatırlatan Doç. Dr. Öge, “Yeterince uzun yaşarsa hemen tüm erkeklerde prostat kanseri gelişebilir ama ‘50 yaşından sonra yılda bir prostat kontrolünü düzenli yaptıran bir erkeğin prostat kanserinden ölme risk neredeyse yoktur’ diyebiliyoruz. Yılda bir kontrol hayat kurtarır” dedi.

Prostat kanseri farkındalık ayı

İzmir Kent Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Öge, prostat kanserinin tüm dünyada erkekleri en sık etkileyen 2. kanser türü olduğunu bildirdi. Öge, prostat kanseri görülme sıklığının erkeğin yaşının ilerlemesine paralel yükseldiğini, yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak da daha sık karşılaşılıp hastalığın toplumsal bir sorun halini aldığını kaydetti. Ciddi bir sorun olduğu için de eylül ayının “Prostat kanseri farkındalık ayı” olarak kabul edildiğini hatırlatan Doç. Dr. Öge, “Yani amaç toplumları eylül ayı boyunca prostat kanserine karşı uyarmak ve bu hastalığa dikkat çekerek, bireylerin bu hastalıkta erken tanı şansını yakalamasını sağlamaktır” diye konuştu.