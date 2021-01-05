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  4. Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

05.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

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