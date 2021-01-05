Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.
Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.
Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.
Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.