Yıldırım, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, bugünkü ziyaretlerini şehit yakınları ve gazilere ayırdı. Yıldırım, 15 Temmuz’da köprüde şehit olan Mahmut Coşkunsu’nun ailesini ziyaret etti.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, bugün 15 Temmuz şehidinin ailesini ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti. Yıldırım, önce 15 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan Mahmut Coşkunsu’nun Çakmak Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti. Yıldırım, şehidin babası Dursun Cokunsu ve annesi Seher Coskunsu ile bir süre sohbet etti. Yıldırım, şehidin 3 yaşındaki oğlu Ali Rıza Coşkunsu’ya da hediye verdi.

Yıldırım daha sonra yine aynı mahallede bulunan Kıbrıs gazisi Hasan Karataş’ı evinde ziyaret etti. Yıldırım, burada da bir süre kalarak Kıbrıs gazisi ve ailesi ile bir süre sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

