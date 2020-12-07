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Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

07.12.2020 21:13 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda çok sayıda El Yapımı Patlayıcı (EYP), silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köylerinde tespit edilen sığınak, mağara, depo ve avcı boy çukurlarında çok sayıda mühimmat, EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Bitlis’te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda çok sayıda El Yapımı Patlayıcı (EYP), silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köylerinde tespit edilen sığınak, mağara, depo ve avcı boy çukurlarında çok sayıda mühimmat, EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölücü terör örgütünün (BTÖ) kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde Yıldırım-16 Sehi Ormanları büyük çaplı operasyon başlatılmış, operasyon kapsamında 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köyleri kırsalında 1 adet Doçka (KPVT) 12,7 mm uçaksavar silahı, 5 adet Kaleşnikof 7,62 mm piyade tüfeği, 2 adet Bixi 7,62 mm makinalı tüfek, 2 adet G-3 piyade tüfeği silahı, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet lav silahı, 1 adet av tüfeği, 1 adet Doçka silahına ait ayaklık ve sehbası, 17 adet çeşitli silahlara ait şarjör, 19 bin 296 adet 7,62 mm Bixi fişeği, 14 bin 330 adet 7,62 mm Kaleşnikof fişeği, 3 bin 945 adet 5,56 mm fişek, 291 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet bomba atar mermisi, 13 adet anti tank roketatar mühimmatı, 20 adet anti personel roketatar mühimmatı, 33 adet roketatar sevk fişeği, 18 adet el bombası, 23 adet el bombası tapası, 10 adet EYP, 1 adet tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi, 100 kg emisyon patlayıcı, 106 kg amonyum nitrat, 2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzeneği, 3 adet TNT patlayıcısı (3 kg), 5 adet plastik patlayıcı (2,5 gr), 17 adet dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil, 320 metre saniyeli fitil 100 adet mekanik fünye, 102 adet elektrikli fünye, 100 adet nonoldet kapsül, 3 metre elektrik kablosu, 2 adet jeneratör, 1 adet şişme bot ve kürekleri, 334 adet büyük pil, 239 adet kalem pil, 1 adet el dürbünü, 19 adet büyük tüp, 3 adet piknik tüp, 10 adet akü, 253 metre hortum, 50 kg tütün, 1 tonluk su deposu, Yanmış tahmini 20 bin Türk lirası para, 956 kg çeşitli gıda malzemesi, 498 kg kişisel ve genel temizlik malzemesi, 42 adet çeşit çap ve ebatlarda sığınak, 1 adet mağara, 4 adet depo, 14 adet avcı boy çukuru, ayrıca çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yürütülen operasyon ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, ele geçirilen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak, barınak ve mağaralar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.

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