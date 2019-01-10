Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı 

ANKARA (DHA) - TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 3.Ordu Komutan\u0131 \u0130smail Serdar Sava\u015f'\u0131n annesi Fatma Naciye Sava\u015f'\u0131n cenaze t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\nSosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran Palu ailesi payla\u015f\u0131m\u0131!Erdo\u011fan sanat\u00e7\u0131dan bir par\u00e7a daha istediMahir \u00dcnal: Ruh sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yasas\u0131 T\u00fcrkiye'nin uzun zamand\u0131r g\u00fcndeminde
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