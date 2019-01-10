Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı

ANKARA (DHA) - TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 3.Ordu Komutan\u0131 \u0130smail Serdar Sava\u015f'\u0131n annesi Fatma Naciye Sava\u015f'\u0131n cenaze t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131.M\u00fcze bah\u00e7esine u\u00e7tu! Bin 800 y\u0131ll\u0131k tarihi eser parampar\u00e7a olduDestici: A\u011fr\u0131'da AK Parti'yi destekleyece\u011fiz, Tutak'ta da bizi desteklesinlerY\u0131ld\u0131r\u0131m, 3.Ordu Komutan\u0131 \u0130smail Serdar Sava\u015f'\u0131n annesinin cenaze t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131\u00a0
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