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Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.

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Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı 
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